Как Владимир Путин смягчал спорные инициативы

21 декабря 2004 года Владимир Путин наложил вето на закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива». Президента не устроили наиболее радикальные пункты закона. Фактически он согласился только с требованием депутатов запретить продажу пива несовершеннолетним, а также в физкультурно-оздоровительных и культурных организациях и спортивных сооружениях. Что касается установления мест розничной продажи пива и ограничений на его потребление, то Владимир Путин предложил делегировать эти полномочия органам местного самоуправления. Также президент не согласился с требованием о запрете распивать на улице безалкогольное пиво. 9 февраля 2005 года закон был принят в новой редакции.

6 марта 2007 года было объявлено о подписании между «НТВ-Плюс» и Российской футбольной премьер-лигой (РФПЛ) четырехлетного контракта на сумму около $100 млн, по условиям которого платный канал получал права на трансляции всех матчей чемпионата России. На следующий день президент высказался по теме: «Как мне стало известно, “НТВ-плюс” вместе с футбольным союзом, вместе с председателем Виталием Мутко — они там чего-то намутили в очередной раз и хотят у нас, у рядовых болельщиков, отнять возможность бесплатного просмотра футбольных матчей». 10 марта первый вице-премьер Дмитрий Медведев заявил, что игры чемпионата России будут показывать по общедоступным телеканалам — так же, «как это делалось в прошлом году». Для этого канал «Спорт» и «НТВ-Плюс» подписали специальное соглашение.

20 апреля 2007 года президент отклонил закон «О знамени Победы» «в связи с многочисленными обращениями ветеранских организаций». С этим решением согласился и тогдашний лидер «Единой России» Борис Грызлов, хотя именно эта партия инициировала закон. Согласно документу символ красного флага, водруженного на здании рейхстага в мае 1945 года, менял свой облик. С красного полотнища убирались серп и молот, вместо них появлялась белая звезда, а само знамя должно было стать меньше.