Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа дата восстания на Украине
Абсолютно новый «Соболь»: первые изображения и подробности
Больница оплатила операцию женщине, для которой сын искал лекарство через объявления
Известный актер и режиссер Войтулевич умер в 60 лет
Звезда «Папиных дочек» покорила соцсети соблазнительным фото
В МВД предложили выдавать водительские удостоверения с микрочипом В России могут появиться права нового поколения со встроенным микрочипом
Какие перемены ждут школы в новом учебном году
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова уходит в декрет
Кожевникова и Хилькевич показали, как изменились за 10 лет
Бузова выгнала участника «Замуж за Бузову» за флирт с сестрой
Питбуль разгрыз намордник и спас свою малолетнюю хозяйку - СМИ
Шевель заговорила после разрыва с 87-летним Краско
Полина Гагарина без макияжа прокатилась в лодке по озеру
Звезда «Папиных дочек» покорила соцсети соблазнительным фото
"С кем я пил?": Табаков-младший проснулся в далеком Подмосковье
Какие изменения на лице говорят о скорой смерти
Индукция или керамика? Плюсы и минусы разных видов электроплит
Что будет со ставками по ипотеке: мнение экспертов
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
17Хадж: главное событие в жизни мусульманина
13:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Как Владимир Путин смягчал спорные инициативы

28 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что по разработанной правительством пенсионной реформе «нужен взвешенный, неформальный подход». «Ъ» вспомнил случаи, когда глава государства смягчал или отклонял громкие инициативы, вызывавшие споры и критику в обществе.

Наверх

21 декабря 2004 года Владимир Путин наложил вето на закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива». Президента не устроили наиболее радикальные пункты закона. Фактически он согласился только с требованием депутатов запретить продажу пива несовершеннолетним, а также в физкультурно-оздоровительных и культурных организациях и спортивных сооружениях. Что касается установления мест розничной продажи пива и ограничений на его потребление, то Владимир Путин предложил делегировать эти полномочия органам местного самоуправления. Также президент не согласился с требованием о запрете распивать на улице безалкогольное пиво. 9 февраля 2005 года закон был принят в новой редакции.

6 марта 2007 года было объявлено о подписании между «НТВ-Плюс» и Российской футбольной премьер-лигой (РФПЛ) четырехлетного контракта на сумму около $100 млн, по условиям которого платный канал получал права на трансляции всех матчей чемпионата России. На следующий день президент высказался по теме: «Как мне стало известно, “НТВ-плюс” вместе с футбольным союзом, вместе с председателем Виталием Мутко — они там чего-то намутили в очередной раз и хотят у нас, у рядовых болельщиков, отнять возможность бесплатного просмотра футбольных матчей». 10 марта первый вице-премьер Дмитрий Медведев заявил, что игры чемпионата России будут показывать по общедоступным телеканалам — так же, «как это делалось в прошлом году». Для этого канал «Спорт» и «НТВ-Плюс» подписали специальное соглашение.

20 апреля 2007 года президент отклонил закон «О знамени Победы» «в связи с многочисленными обращениями ветеранских организаций». С этим решением согласился и тогдашний лидер «Единой России» Борис Грызлов, хотя именно эта партия инициировала закон. Согласно документу символ красного флага, водруженного на здании рейхстага в мае 1945 года, менял свой облик. С красного полотнища убирались серп и молот, вместо них появлялась белая звезда, а само знамя должно было стать меньше.

В декабре 2016 года Владимир Путин отклонил разработанный депутатами закон, предусматривающий создание в РФ информационной системы «Контингент обучающихся», включающей в себя сведения об образовательных организациях и успеваемости учеников. В Кремле пояснили, что президент принял во внимание возникшую общественную озабоченность и посчитал необходимой доработку закона в целях защиты интересов родителей и детей. По мнению критиков, закон грубо нарушал конституционное право граждан на личную и семейную тайну. Депутаты пытались доработать документ в специальной комиссии, но в мае 2018 года эта комиссия предложила «согласиться с решением президента и снять его с дальнейшего рассмотрения».

 Какие грандиозные нацпроекты ждут Россию: это интересно
Как Путин изменил пенсионную реформу
Путин предложил смягчить пенсионную реформу. Главное
Шафран дороже золота: какие еще продукты по карману не всем
Шоу должно продолжаться. Майкл Джексон и после смерти верен себе
Правозащитников возмутили угрозы Кадырова
В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции
Как выглядит Дорога гигантов в Ирландии (фото)
Салах рассказал о трудностях сборной Египта в Грозном на ЧМ-2018
Спорт
Слухи: Думбия будет играть в примере, ЦСКА купит японца Сейду Думбия нашел себе работу в Испании. О переходе ивуарийского футболиста официально объявила «Жирона», заключившая с ним трехлетний контракт
Hi-Tech
Дождались. В «Сбербанке» появилась долгожданная опция Мем «где открывали, туда и идите!» более не актуален.
Авто
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль Формально перед нами концепт. Однако на самом деле новый Renault Arkana – полностью готовый к серийному производству автомобиль, который уже в следующем году будут не только продавать в России, но и выпускать у нас!
Кино
37-летний сын Газманова стал ведущим нового шоу на «Первом» Партнершей артиста выступит Ирина Пудова
Недвижимость
Два десятка ядовитых змей уползли из квартиры в Москве
Риелтор придумала оригинальный способ продажи квартир
Как живут студенты в Петербурге: личный опыт
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Леди
Треники из денима и еще 5 самых странных джинсовых трендов Джинсы есть в гардеробе, скорее всего, у каждой первой читательницы «Леди Mail.Ru», но этих вещей у тебя точно еще нет!
Дети
Зара показала редкое фото подросших сыновей Поклонники засыпали детей артистки комплиментами
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь