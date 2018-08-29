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Владимир Путин провел выходные в Тыве
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Звездный дождь
15:35 (мск)
,
источник:
Коммерсантъ
Как Владимир Путин изменил пенсионную реформу
Главное из
телеобращения президента
.
Наверх
Источник:
РИА "Новости"
Повысить пенсионный возраст
для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.
Ввести социальную категорию
«граждане предпенсионного возраста»
для 55-летних женщин и 60-летних мужчин.
Разрешить
многодетным матерям
выходить на пенсию
досрочно
: при наличии троих детей — в 57 лет; четверых детей — в 56 лет; пятерых детей — в 50 лет.
На три года
уменьшить стаж,
дающий право на
досрочный выход на пенсию
: для женщин — до 37 лет, для мужчин — до 42 лет.
Предоставить право
оформить пенсию на шесть месяцев раньше
россиянам, которым предстояло выходить на пенсию в ближайшие два года по старому законодательству.
Повысить с 2019 года
пособие по безработице
для лиц предпенсионного возраста — с 4 тыс. 900 руб.
до 11 тыс. 280 руб
. — и установить период выплаты в один год.
Ввести административную и уголовную ответственность для работодателей
, которые не берут на работу людей предпенсионного возраста и увольняют их.
Предложить реальные
стимулы для бизнеса
, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста;
Сохранить льготы
для граждан предпенсионного возраста по налогам, оплате ЖКХ и проезду на транспорте;
Предоставлять работникам предпенсионного возраста
2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты
;
Утвердить программу по
повышению квалификации
для граждан предпенсионного возраста;
Сохранить пенсионные
льготы шахтеров и чернобыльцев
;
Сохранить действующие условия назначения пенсий для
коренных малочисленных народов Севера
.
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15:42 (мск)
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