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15:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Как Владимир Путин изменил пенсионную реформу

Главное из телеобращения президента.

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Источник: РИА "Новости"

  • Повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.
  • Ввести социальную категорию «граждане предпенсионного возраста» для 55-летних женщин и 60-летних мужчин.
  • Разрешить многодетным матерям выходить на пенсию досрочно: при наличии троих детей — в 57 лет; четверых детей — в 56 лет; пятерых детей — в 50 лет.
  • На три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для женщин — до 37 лет, для мужчин — до 42 лет.
  • Предоставить право оформить пенсию на шесть месяцев раньше россиянам, которым предстояло выходить на пенсию в ближайшие два года по старому законодательству.
  • Повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста — с 4 тыс. 900 руб. до 11 тыс. 280 руб. — и установить период выплаты в один год.
  • Ввести административную и уголовную ответственность для работодателей, которые не берут на работу людей предпенсионного возраста и увольняют их.
  • Предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста;
  • Сохранить льготы для граждан предпенсионного возраста по налогам, оплате ЖКХ и проезду на транспорте;
  • Предоставлять работникам предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты;
  • Утвердить программу по повышению квалификации для граждан предпенсионного возраста;
  • Сохранить пенсионные льготы шахтеров и чернобыльцев;
  • Сохранить действующие условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера.

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