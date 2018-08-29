ЦИК готов к возможному проведению референдума по пенсионным изменениям

«Мы серьезно подготовились к референдуму, если он состоится», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
По ее словам, назначение референдума реально возможно в феврале 2019 года.
«Днем голосования (по референдуму) может быть воскресенье в период с 7 апреля по 12 мая 2019 года… Мы готовы по всех аспектам, включая финансовый аспект — во что это выльется, что надо делать, какие поправки в бюджет вносить», — сообщила глава ЦИК.
По ее словам, в ведомство поступило 101 уведомление из 67 регионов РФ с ходатайством о регистрации региональной группы.
«Из указанного 101 ходатайства — 34 — это по вопросу, который был сформулирован КПРФ», — отметила глава Центризбиркома.
Памфилова пояснила, что КПРФ было отказано изначально, так как реально проведение референдума при соблюдении всех процедур возможно в 2019 году, когда гипотетически уже будет принят пенсионный закон, поэтому формулировка компартии ставила бы избирателей в очень сложное положение.
«Потому что фактически была бы ситуация, когда они могли уже одобрить то состояние пенсионной системы, которое было в законодательных органах на период проведения референдума. Вот в чем была некорректность», — сказала Памфилова.
При этом председатель ЦИК отметила, что разные инициаторы референдума по пенсионному вопросу могут объединить усилия и в 43 регионах набрать необходимое количество групп для проведения референдума.
«Еще есть шанс, если хотите проводить референдум, то есть пять вопросов, которые мы одобрили», — заверила Памфилова.
Центризбирком РФ ранее признал соответствующими закону формулировки вопросов для всероссийского референдума по изменениям пенсионного законодательства, предложенные тремя инициативными группами. Одна из этих инициатив принадлежит КПРФ, вторая — главе столичного муниципального округа Таганский Илье Свиридову, который баллотируется на нынешних выборах мэра Москвы от «Справедливой России», третья — представителям Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями. В пятницу ведомство рассмотрело на предмет соответствия закону еще две схожие формулировки, предложенные двумя другими инициативными группами, одна из них — в Вологодской области, вторая — в Нижегородской. Оба вопроса также были признаны законными.
Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения предполагается сделать поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.
Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.