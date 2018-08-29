Медведев поручил правительству дать предложения по пенсионным изменениям

«Я прошу всех, кого это касается, Ольга Алексеевна, прежде всего вас, взяться за реализацию этих изменений и в максимально короткие сроки представить те инициативы по изменению пенсионной системы, которые только что были сформулированы. Я имею в виду и равное повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин на пять лет, и досрочный выход на пенсию для многодетных женщин, и плавное повышение пенсионного возраста для тех, кто первый столкнется с его ростом», — сказал Медведев.