Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Макрон кардинально изменил позицию о партнерстве с РФ
Обновленный УАЗ «Патриот»: эксклюзивные подробности
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова уходит в декрет
Самый дорогой особняк в центре Москвы стоит 2 млрд рублей
Полина Гагарина без макияжа прокатилась в лодке по озеру
Чисто экологическое убийствоПять цивилизаций, погибших по своей вине
Звезда «Первого канала» показала забавный снимок дочерей
16-летний сын Наташи Королевой устроился на работу
37-летний сын Газманова стал ведущим нового шоу на «Первом»
Участник «Замуж за Бузову»: «Она виделась другой! Разочарован!»
Звезду театра Лебедеву госпитализировали после избиения - СМИ
69-летней Примадонне увеличили пенсию на 30 тысяч
Путин, Трамп: как главы государств нарушли правила протокола
6 неожиданных плюсов лишнего веса
Фадеев не хочет давать денег на дочь с диагнозом ДЦП: Устюменко
Опоили и увезли: сын Табакова очнулся в глуши
Риелтор придумала оригинальный способ продажи квартир
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
8Звездный дождь
14:16 (мск), источник: РИА Новости

Медведев поручил правительству дать предложения по пенсионным изменениям

ГОРКИ, 29 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попросил членов правительства в максимально короткие сроки представить предложения по законопроекту об изменении пенсионной системы с учетом обращения президента РФ Владимира Путина.

Наверх
Источник: РИА Новости

В частности, эту просьбу он адресовал всем коллегам, занимающимся пенсионной системой, особо отметив вице-премьера Ольгу Голодец.

«Я прошу всех, кого это касается, Ольга Алексеевна, прежде всего вас, взяться за реализацию этих изменений и в максимально короткие сроки представить те инициативы по изменению пенсионной системы, которые только что были сформулированы. Я имею в виду и равное повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин на пять лет, и досрочный выход на пенсию для многодетных женщин, и плавное повышение пенсионного возраста для тех, кто первый столкнется с его ростом», — сказал Медведев.

 Снижение повышения. Что изменится в пенсионной реформе
'Предатель Макрон' заговорил цитатами из Путина
Как Владимир Путин изменил пенсионную реформу
Кудрин оценил поправки Путина к законопроекту о пенсиях
Суд отказался убрать с долларов надпись «На Бога уповаем»
Число жертв урагана на Пуэрто-Рико было занижено в 50 раз
Шафран дороже золота: какие еще продукты по карману не всем
Заключенным в США продают карты с нераскрытыми убийствами
Шоу должно продолжаться. Майкл Джексон и после смерти верен себе
Спорт
Слухи: Думбия будет играть в примере, ЦСКА купит японца Сейду Думбия нашел себе работу в Испании. О переходе ивуарийского футболиста официально объявила «Жирона», заключившая с ним трехлетний контракт
Hi-Tech
Когда появилась жизнь на Земле Ошиблись примерно на 100 миллионов лет.
Авто
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль Формально перед нами концепт. Однако на самом деле новый Renault Arkana – полностью готовый к серийному производству автомобиль, который уже в следующем году будут не только продавать в России, но и выпускать у нас!
Кино
Участник «Замуж за Бузову»: «Она виделась другой! Разочарован!» В первом же выпуске шоу Ольга попрощалась с известным композитором Германом Титовым
Недвижимость
Два десятка ядовитых змей уползли из квартиры в Москве
Самый дорогой особняк в центре Москвы стоит 2 млрд рублей
Риелтор придумала оригинальный способ продажи квартир
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Леди
Треники из денима и еще 5 самых странных джинсовых трендов Джинсы есть в гардеробе, скорее всего, у каждой первой читательницы «Леди Mail.Ru», но этих вещей у тебя точно еще нет!
Дети
По году за ребенка: многодетные матери будут выходить на пенсию досрочно Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь