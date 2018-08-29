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14:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Петр Порошенко обвинил Россию в намерении сфальсифицировать украинские выборы

Киев намерен противостоять российскому вмешательству в будущие украинские президентские и парламентские выборы, заявил президент Украины Петр Порошенко.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По его словам, «ведущие IT-компании фиксируют создание тысяч, десятков тысяч фейковых аккаунтов с русскими корнями». «Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании — fake news (ложные новости.— “Ъ”), подрыв стабильности», — сказал господин Порошенко.

Также украинский президент обвинил Россию во вмешательстве в ходе нидерландского референдума (в апреле 2016 года) по ратификации Соглашения об ассоциации Украина—ЕС и вменил РФ итоги референдума по «Брексит»:

Щупальца Москвы очень крепко проникли в социальные сети, держат отдельные медиа, действуют в киберпространстве.
Петр Порошенко
президент Украины

Для борьбы с этим влиянием Петр Порошенко обещает привлечь французских, американских и немецких специалистов к разработке «механизма предотвращения фальсификаций».

По словам президента Украины, «Кремль умело прикрывает свою подрывную деятельность демократическими ценностями, демократическими принципами, и уже сейчас мы должны искать пути к сотрудничеству с другими государствами и координировать усилия для выработки надежного механизма для предотвращения постороннего вмешательства в избирательный процесс и обеспечения свободного волеизъявления наших граждан».

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Напомним, тему Петр Порошенко обсуждал и с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном во время его визита в Киев на День независимости 24 августа. В итоге господин Болтон заявил, что Вашингтон будет сотрудничать с Киевом, чтобы не допустить вмешательства в выборы украинского президента в 2019 году. «Президент Порошенко и я договорились, что рассмотрим шаги, которые могут сделать Украина и США по поводу вмешательства в выборы. Мы можем делать это с помощью правоохранительных структур и других механизмов», — заявил господин Болтон.

Собеседник «Ъ» в украинском парламенте заявляет о том, что на нынешних украинских выборах будет задействована новая технология фальсификаций. «Никаких “каруселей” (развозов избирателей с открепительными удостоверениями по избирательным участкам.— “Ъ”) на местах, все должно происходить прямо в Центризбиркоме, — сказал он.— Россия, безусловно, будет играть за лояльных ей кандидатов, но украинский админресурс будет этому противостоять».

Янина Соколовская, Киев

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