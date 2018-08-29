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13:55 (мск), источник: Интерфакс

ЦИК РФ потребовал поменять норму о «муниципальном фильтре»

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU — Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выступает за изменения «муниципального фильтра», который в настоящее время, по ее словам, используется как инструмент недобросовестной политической конкуренции.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы видим издержки законодательства. Первая проблема — это то, что выходит за рамки нашей компетенции, мы видим злоупотребление административным ресурсом, злоупотребление при применении так называемого “муниципального фильтра”, то есть отсечение разными способами неудобных, конкурентоспособных кандидатов», — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, «муниципальный фильтр» не должен «отсекать и разрушать политическую конкуренцию».

«Муниципальный фильтр» представляет собой процедуру сбора подписей от 5 до 10% (в зависимости от региона) от общего числа депутатов представительных органов муниципальных образований для возможности выдвижения на выборы главы региона. Экспертное сообщество неоднократно критиковало данную процедуру за возможности злоупотребления ею и применения административного давления.

Так, экс-депутат Госдумы, председатель «Партии перемен» («Гражданская инициатива») Дмитрий Гудков ранее обжаловал отказ Мосгоризбиркома регистрировать его кандидатом в мэры Москвы. Гудков в фейсбуке отмечал, что иск подается и на «муниципальный фильтр».

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