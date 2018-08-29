ЦИК РФ потребовал поменять норму о «муниципальном фильтре»

Источник: РИА "Новости"

«Мы видим издержки законодательства. Первая проблема — это то, что выходит за рамки нашей компетенции, мы видим злоупотребление административным ресурсом, злоупотребление при применении так называемого “муниципального фильтра”, то есть отсечение разными способами неудобных, конкурентоспособных кандидатов», — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, «муниципальный фильтр» не должен «отсекать и разрушать политическую конкуренцию».

«Муниципальный фильтр» представляет собой процедуру сбора подписей от 5 до 10% (в зависимости от региона) от общего числа депутатов представительных органов муниципальных образований для возможности выдвижения на выборы главы региона. Экспертное сообщество неоднократно критиковало данную процедуру за возможности злоупотребления ею и применения административного давления.