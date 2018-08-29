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15:05 (мск), источник: ТАСС

Медведев: за шесть лет Россия должна войти в десятку стран-лидеров по качеству образования

ГОРКИ, 29 августа. /ТАСС/. За шесть лет РФ должна войти в десятку стран-лидеров по качеству образования, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, открывая селекторное заседание о готовности системы образования к новому учебному году.

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Источник: AP 2018

«Главная цель — за шесть лет войти по качеству общего образования в мировую десятку стран-лидеров, создать единое пространство для непрерывного образования и развития всех жителей нашей страны», — сказал Медведев.

Премьер напомнил, что через несколько дней начнется новый учебный год. Он поздравил учеников и учителей с Днем знаний. При этом Медведев напомнил, что региональные власти должны активнее работать с профильными министерствами по реализации национального проекта «Образование».

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