Медведев: за шесть лет Россия должна войти в десятку стран-лидеров по качеству образования
ГОРКИ, 29 августа. /ТАСС/. За шесть лет РФ должна войти в десятку
ГОРКИ, 29 августа. /ТАСС/. За шесть лет РФ должна войти в десятку
«Главная цель — за шесть лет войти по качеству общего образования в мировую десятку
Премьер напомнил, что через несколько дней начнется новый учебный год. Он поздравил учеников и учителей с Днем знаний. При этом Медведев напомнил, что региональные власти должны активнее работать с профильными министерствами по реализации национального проекта «Образование».