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15:10 (мск), источник: РИА Новости

Володин назвал дату заседания в Госдуме по пенсионным изменениям

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Заседание рабочей группы Госдумы по совершенствованию пенсионного законодательства запланировано на 31 августа, сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин.

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Источник: РИА Новости

В среду президент России Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором озвучил ряд мер по смягчению предлагаемых правительством изменений в пенсионном законодательстве.

«На 31 августа в Госдуме запланировано заседание рабочей группы, созданной по итогам парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства, в которую вместе с депутатами вошли представители правительства, Совета Федерации, Счетной палаты, гражданского общества, профсоюзов, делового, научного сообществ и эксперты», — сказал Володин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60−65 лет.

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