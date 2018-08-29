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15:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Владимиру Путину ответили одобрением на обращение

Коммунисты не намерены отказываться от акций протеста против повышения пенсионного возраста.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Единороссы готовы внести в Госдуму поправки к правительственному законопроекту о повышении пенсионного возраста по предложениям, которые изложил в своем обращении Владимир Путин. Инициативы президента поддерживают и справороссы, хотя их представители не намерены отказываться от проведения референдума по этому вопросу. В КПРФ также не отказываются от референдума и намерены провести протестные акции по поводу пенсионной реформы.

В своем обращении Владимир Путин объяснил необходимость пенсионной реформы демографическим кризисом. «Сокращается трудоспособное население — автоматически снижаются возможности для выплаты и индексации пенсий. А значит, необходимы изменения», — сказал президент. Он попытался объяснить, почему в 2005 году выступал против повышения пенсионного возраста. «Напомню, как в тот период жила страна. Это еще не окрепшая экономика, с весьма скромными показателями валового внутреннего продукта и крайне низкими заработными платами. Это высокий уровень безработицы и инфляции. За чертой бедности находилась практически четверть граждан страны. Продолжительность жизни едва превышала 65 лет», — вспомнил господин Путин. Сейчас, по его словам, ситуация изменилась — безработица находится на низком уровне, выросла продолжительность жизни.

Что касается нынешней, действующей власти, самое легкое, самое простое для нее сегодня — вообще ничего не менять. Сейчас, несмотря на известные сложности, российская экономика чувствует себя уверенно. В бюджете есть ресурсы для пополнения Пенсионного фонда. Мы как минимум ближайшие 7−10 лет сможем продолжать индексировать пенсии в установленные сроки. Но ведь мы знаем, что постепенно наступит время, когда для индексации пенсий у государства не будет хватать средств. А затем и сама регулярная выплата пенсий может стать проблемой, как это уже и было в 90-е.
Владимир Путин
президент России

Президент пообещал индексацию пенсий и изложил предложения по смягчению пенсионной реформы, предлагаемой правительством. В частности, пенсионный возраст для женщин будет увеличен не на 8, а на 5 лет (с 55 до 60 лет), льготы по выходу на пенсию получат многодетные матери. Работодателей ждет ответственность за увольнение работников «предпенсионного возраста». Завершил обращение глава государства так: «Нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием».

«Это честная позиция человека, который понимает, что данная тема очень важна для всего населения нашей страны», — охарактеризовал обращение президента глава генсовета единороссов, вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак. Он добавил, что в обращении прозвучали несколько предложений по поводу пенсионной реформы, которые партия власти собирала в регионах: «В частности, идею сохранить все региональные льготы — льготы по имущественному налогу, по проезду в общественном транспорте, по медицинскому обеспечению». Он добавил, что единороссы подготовят поправки к правительственному законопроекту по обращению президента.

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«Это обращение — программа мер для смягчения переходного периода, для того чтобы сделать эти изменения менее болезненными и обеспечить социальные гарантии людям предпенсионного, пенсионного возраста», — сказала в эфире телеканала «Россия-1» спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Как предположил в том же эфире первый заместитель главы думской фракции единороссов Андрей Исаев, предложив повысить женщинам пенсионный возраст на 5, а не на 8 лет, президент руководствовался «справедливостью».

Напомним, заявки на проведение референдума по поводу повышения пенсионного возраста подали несколько инициативных групп, в частности, это коммунисты и справороссы. Также КПРФ намерена провести 2 сентября протестные акции по поводу пенсионной реформы, 9 сентября по этому поводу будут протестовать сторонники оппозиционера Алексея Навального.

По словам депутата Госдумы от КПРФ Николая Коломейцева, коммунисты не будут отказываться от проведения протестных акций по поводу пенсионной реформы, равно как и от подготовки референдума по этой теме. «Обращение было ожидаемым, так и задумывалось, — прописали женщинам повышение на восемь лет, чтобы потом снизить до пяти. Реально обращение ничего не меняет. Пенсионная система — дело прикладное, если экономика не работает, как это сейчас происходит, то и пенсий не будет. Видно, что многих вещей президент просто не знает: какие льготы на транспорт», — заявил «Ъ» коммунист.

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Кандидат в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия» и инициатор референдума по вопросу повышения пенсионного возраста Илья Свиридов считает, что выступление господина Путина никак не должно сказаться на планах по проведению голосования: «Наш вопрос так и остается. Мы спрашиваем, стоит ли повышать пенсионный возраст. Референдум и будет ответом народа на предложение президента». Господин Свиридов считает, что этот вопрос должен решаться не в Госдуме, где все «построено под “Единую Россию” и нет баланса партий», а всеобщим голосованием.

По словам первого заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаила Емельянова, слова Владимира Путина были ожидаемы. «Он придал жесткой реформе человеческое лицо, поступил правильно, — рассказывает политик.— Другой вопрос, сможет ли это переломить негативное отношение общества к реформе. Ведь это все равно повышение возраста выхода на пенсию». Депутат отметил, что партия будет поддерживать любое смягчение этой реформы, в том числе и изменения, предложенные президентом. «Это сильный шаг. Путин, по сути, положил на алтарь реформы свой авторитет», — заключил господин Емельянов.

По мнению политолога Александра Кынева, вокруг обращения президента создался «эффект возгонки ожиданий». «Значимым можно считать предложение повысить пенсионный возраст женщинам не на восемь, а на пять лет, но опять же — основная проблема остается у мужчин, многие из которых до предполагаемого возраста повышения (65 лет) не доживают», — пояснил эксперт. Он полагает, что обращение было сделано накануне выборов, чтобы повысить результаты партии власти: «Под низкую явку за счет информационно зависимых от телепропаганды избирателей это может получиться». «На большинство тезисы обращения вряд ли повлияют, а идея ввести ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста вообще выглядит странной. Ситуация ухудшится, таких людей просто не будут брать на работу», — предположил Александр Кынев.

Андрей Перцев, Александр Шадринов

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