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19:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Иран обвинили в масштабной государственной интернет-пропаганде

Расследование Reuters выявило сотни аккаунтов в соцсетях и десятки сайтов «на службе Тегерана».

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Источник: Reuters

На прошлой неделе Facebook, Google и Twitter объявили о блокировке десятков аккаунтов и сайтов, которые, как сообщалось, связаны с иранскими властями. Агентство Reuters провело собственное расследование и выявило «разветвленную иранскую сеть по дезинформации и политическому манипулированию».

Reuters обнаружило десять анонимных сайтов и десятки аккаунтов в Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. По мнению агентства, они являются частью проекта Тегерана по распространению его государственной пропаганды по всему миру.

Компании FireEye и ClearSky, занимающиеся разработкой программного обеспечения в сфере кибербезопасности, сообщили Reuters, что данные сайты и аккаунты принадлежат Международному союзу виртуальных медиа (International Union of Virtual Media, IUVM) — организации, работающей на иранские власти. Она занимается распространением контента иранских государственных СМИ, таких как PressTV и агентство FASR, или телеканала al-Manar, принадлежащего шиитскому движению «Хезболла», которое пользуется поддержкой Тегерана. При этом зачастую IUVM скрывает источник контента при его распространении в социальных сетях и на собственных сайтах.

Обнаруженные Reuters материалы могут быть лишь частью масштабной деятельности иранских властей в интернете. На прошлой неделе Facebook сообщила об удалении 652 страниц, групп и аккаунтов, имеющих, как считает соцсеть, отношение к скрытой дезинформационной кампании в пользу Ирана. А через пару дней стало известно о массовом удалении аккаунтов корпорацией Google. Она обнаружила и удалила 39 каналов на YouTube, шесть блогов на платформе Blogger и 13 аккаунтов Google+, связанных с «иранской пропагандой».

«Это огромный рупор для иранского режима, — цитирует Reuters старшего научного сотрудника лаборатории цифровых экспертиз американского Atlantic Council Бен Ниммо.— Это свидетельствует о том, насколько легко проводить подобные кампании по распространению влияния в интернете. Иранская кампания опирается на качество, а не количество, но при этом она годами оставалась незамеченной».

Кирилл Сарханянц

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