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17:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Минтруд: смягчение пенсионной реформы не повлияет на индексацию пенсий

На запланированную с 2019 года индексацию пенсий не окажет влияние смягчение пенсионной реформы, заявил глава Минтруда Максим Топилин в программе «Время покажет» на Первом канале. Министр сказал, что в реализации пенсионной реформы задействуют резервы федерального бюджета и Пенсионного фонда.

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Источник: Пресс-служба Правительства

«Как мы предполагали увеличивать пенсии ежегодно на тысячу рублей в течение шести лет, доведя среднюю страховую пенсию для неработающих пенсионеров до 20 тыс. руб. в 2024 году, на это все необходимые ресурсы предусмотрены», — сказал господин Топилин (цитата по ТАСС).

Пенсии работающим пенсионерам не индексируются в России с 1 января 2016 года.

Президент Владимир Путин сегодня, 29 августа, в ходе телеобращения озвучил свои предложения по смягчению пенсионной реформы. Глава государства считает нужным повысить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, а не до 63 лет, как предлагало правительство. Господин Путин также предложил сохранить льготы для граждан предпенсионного возраста и ввести уголовную ответственность за их увольнение.

О реакции на выступление президента читайте в публикации «Ъ» «Владимиру Путину ответили одобрением на обращение».

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