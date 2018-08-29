Минтруд: смягчение пенсионной реформы не повлияет на индексацию пенсий

Источник: Пресс-служба Правительства

«Как мы предполагали увеличивать пенсии ежегодно на тысячу рублей в течение шести лет, доведя среднюю страховую пенсию для неработающих пенсионеров до 20 тыс. руб. в 2024 году, на это все необходимые ресурсы предусмотрены», — сказал господин Топилин (цитата по ТАСС).

Пенсии работающим пенсионерам не индексируются в России с 1 января 2016 года.

Президент Владимир Путин сегодня, 29 августа, в ходе телеобращения озвучил свои предложения по смягчению пенсионной реформы. Глава государства считает нужным повысить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, а не до 63 лет, как предлагало правительство. Господин Путин также предложил сохранить льготы для граждан предпенсионного возраста и ввести уголовную ответственность за их увольнение.