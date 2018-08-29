На корректировку пенсионной реформы потребуется 500 млрд рублей

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Ранее в среду Путин выступил с несколькими инициативами по уточнению предложений по изменению пенсионного законодательства, подготовленных правительством РФ и находящихся в Госдуме. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо восьми, людям предпенсионного возраста — предоставить льготы.

«По нашим оценкам, объем финансовых ресурсов на высказанные предложения в шестилетнем периоде составляет порядка 500 млрд рублей. Это потребует уточнения наших бюджетных планов. Это потребует уточнения проектировок бюджета Пенсионного фонда, которые мы реализуем на предстоящие трехлетний и шестилетний периоды.» — сказал Силуанов.

Необходимые ресурсы будут изысканы в бюджете ПФР и, соответственно, объем трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду также будет обеспечивать все высказанные сегодня президентом РФ инициативы. Антон Силуанов министр финансов РФ

Он подчеркнул, что пенсионная реформа не приведет к сокращению трансферта из федерального бюджета в Пенсионный фонд. «Многие полагали, что инициатива правительства связана с тем, чтобы сэкономить на трансфертах Пенсионному фонду, найти ресурсы в бюджете для дополнительных решений, которые мы принимаем. Хочу сказать, что все изменения, которые касаются пенсионного законодательства, не приводят к уменьшению трансферта в Пенсионный фонд. В некоторые годы, например, в следующем году трансферт Пенсионному фонду будет даже увеличен по сравнению с ранее планируемым.» — заверил первый вице-премьер.

Поэтому все ресурсы, которые Пенсионный фонд получит от изменений в пенсионном законодательстве, будут направлены на повышение пенсий, на улучшение пенсионного обеспечения наших граждан. Антон Силуанов ​​​​​​​ министр финансов РФ

Госдума 19 июля 2018 года приняла в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин — 55 лет.