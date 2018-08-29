Глава Псковской области отметил важность идей Путина по пенсионным изменениям

Источник: Портал государственных органов Псковской области

Ведерников отметил, что президент всегда открыто, честно и напрямую говорит с жителями нашей страны, в том числе и по сложным вопросам.

«Он всегда с большим вниманием относится к защите интересов всех категорий граждан нашей страны. Для нас особенно важно, что в сегодняшнем выступлении президента мы услышали ряд принципиально важных вопросов для жителей Псковской области, которые мы направляли в федеральный центр, в правительство России и в Госдуму. Были и другие инициативы озвучены президентом, которые также очень актуальны для жителей Псковской области», — цитирует «Рен-ТВ» Ведерникова.

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По его словам, важно, что есть возможность сохранить все льготы для людей пенсионного возраста, которые уже работают.

В среду Путин в телеобращении к россиянам предложил шесть способов смягчения пенсионных изменений. Среди прочего он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60, а не 63 лет.