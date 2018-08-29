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18:30 (мск), источник: Ведомости

Песков назвал телеобращение о пенсионной реформе личной инициативой Путина

Телеобращение президента России Владимира Путина, в котором он заявил о смягчении условий пенсионной реформы, было его личной инициативой и не обсуждалось с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Источник: AP 2018

«Это личная инициатива президента. Президент действительно имел такую потребность — объяснить людям те причины, которыми руководствовалось правительство, рассказать, почему нельзя было дальше медлить с этими преобразованиями и, в то же время, выразить свое несогласие по ряду параметров и, наоборот, предложить определенные модальности, которые призваны смягчить последствия для тех людей, которые вступают в пенсионный возраст в этот момент преобразований», — сказал Песков.

В среду Путин в телеобращении к россиянам объявил об изменении условий пенсионной реформы, предложенной правительством. Президент предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет, разрешить многодетным матерям досрочно выходить на пенсию, а также сохранить условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, Путин считает необходимым повысить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста, а за увольнение перед пенсией ввести административную ответственность.

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Предложения президента по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму. В июле законопроект о повышении пенсионного возраста был принят в первом чтении.

По словам Путина, правительство до последнего времени искало способы обеспечить устойчивость пенсионной системы без повышения пенсионного возраста. При этом президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но откладывать его нельзя, и призвал россиян отнестись с пониманием к предстоящим нововведениям.

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