В Кемеровской области сохранят все льготы пенсионерам и выплату «кузбасских пенсий»

Источник: РИА "Новости"

Выступая в среду с телеобращением к гражданам России, президент России Владимир Путин предложил установить для женщин пенсионный возраст 60 лет, для мужчин — 65 лет, ввести для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста и отказ в их приеме на работу, а также предусмотреть ряд социальных льгот для людей старших возрастов, определенных социальных групп и профессий.

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«Меры социальной поддержки для кузбасских пенсионеров будут сохранены в полном объеме. Для женщин — с 55, для мужчин — с 60 лет. <…> Сохраняется порядок выплат кузбасских пенсий (согласно областному закону, минимальный ее размер составляет 750 рублей в месяц, максимальный — 30 тыс. — прим. ТАСС) для 45 категорий граждан, среди которых герои Кузбасса, кавалеры ордена Славы, почетные шахтеры и металлурги, женщины, награжденные орденом “Материнская слава” и многие другие», — сказал врио губернатора.