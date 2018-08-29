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19:50 (мск), источник: ТАСС

В Кемеровской области сохранят все льготы пенсионерам и выплату «кузбасских пенсий»

КЕМЕРОВО, 29 августа. /ТАСС/. Власти Кемеровской области планируют сохранить льготы пенсионерам, а также выплату так называемых кузбасских пенсий — доплаты, которую получают 45 льготных категорий граждан за счет регионального бюджета, сообщили ТАСС в пресс-службе обладминистрации со ссылкой на врио губернатора Сергея Цивилева.

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Источник: РИА "Новости"

Выступая в среду с телеобращением к гражданам России, президент России Владимир Путин предложил установить для женщин пенсионный возраст 60 лет, для мужчин — 65 лет, ввести для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста и отказ в их приеме на работу, а также предусмотреть ряд социальных льгот для людей старших возрастов, определенных социальных групп и профессий.

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«Меры социальной поддержки для кузбасских пенсионеров будут сохранены в полном объеме. Для женщин — с 55, для мужчин — с 60 лет. <…> Сохраняется порядок выплат кузбасских пенсий (согласно областному закону, минимальный ее размер составляет 750 рублей в месяц, максимальный — 30 тыс. — прим. ТАСС) для 45 категорий граждан, среди которых герои Кузбасса, кавалеры ордена Славы, почетные шахтеры и металлурги, женщины, награжденные орденом “Материнская слава” и многие другие», — сказал врио губернатора.

Цивилев уточнил, что для всех пенсионеров сохранится льготный проезд в городском транспорте, а для ветеранов труда — оплата услуг ЖКХ в размере 50%, бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте. «Еще раз подчеркну, что все льготы сохраняются для женщин с 55 лет, а для мужчин — с 60. Этот вопрос я вынесу на рассмотрение ближайшей сессии областного Совета народных депутатов», — добавил врио губернатора.

Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе
Источник:©РИА "Новости"
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