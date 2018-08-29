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19:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль считает неразумным выход Украины из договора о дружбе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неразумным шагом намерение украинских властей выйти из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Он отметил, что двусторонние отношения России и Украины «находятся в ситуации, которую очень трудно чем-то еще испортить».

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Источник: Reuters

«Но даже в условиях этого глубочайшего кризиса в наших двусторонних отношениях, конечно, было бы неразумно предпринимать какие-то шаги, которые нанесут дополнительный ущерб интересам народов двух стран», — сказал господин Песков журналистам. Он подчеркнул, что Россия никогда не была сторонницей ухудшения отношений между странами.

Накануне президент Петр Порошенко заявил, что Украина юридически готова к прекращению действия договора. Он поручил МИДу страны подготовить документы для разрыва договора. Глава украинского МИДа сказал, что Украина уведомит Россию о выходе из договора до 30 сентября.

Напомним, Украина и Россия подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве 31 мая 1997 года. Соглашение было заключено на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией. Если ни одна из сторон за шесть месяцев не заявляет о прекращении действия документа, то договор продлевается на 10 лет — с 1 апреля 2019 года. Договор закреплял принципы стратегического партнерства и признания нерушимости имеющихся границ, а также уважение территориальной целостности друг друга.

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