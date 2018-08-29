Кремль считает неразумным выход Украины из договора о дружбе

«Но даже в условиях этого глубочайшего кризиса в наших двусторонних отношениях, конечно, было бы неразумно предпринимать
Накануне президент Петр Порошенко заявил, что Украина юридически готова к прекращению действия договора. Он поручил МИДу страны подготовить документы для разрыва договора. Глава украинского МИДа сказал, что Украина уведомит Россию о выходе из договора до 30 сентября.
Напомним, Украина и Россия подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве 31 мая 1997 года. Соглашение было заключено на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией. Если ни одна из сторон за шесть месяцев не заявляет о прекращении действия документа, то договор продлевается на 10 лет — с 1 апреля 2019 года. Договор закреплял принципы стратегического партнерства и признания нерушимости имеющихся границ, а также уважение территориальной целостности друг друга.
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