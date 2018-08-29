Кремль считает неразумным выход Украины из договора о дружбе

Источник: Reuters

«Но даже в условиях этого глубочайшего кризиса в наших двусторонних отношениях, конечно, было бы неразумно предпринимать какие-то шаги, которые нанесут дополнительный ущерб интересам народов двух стран», — сказал господин Песков журналистам. Он подчеркнул, что Россия никогда не была сторонницей ухудшения отношений между странами.

Накануне президент Петр Порошенко заявил, что Украина юридически готова к прекращению действия договора. Он поручил МИДу страны подготовить документы для разрыва договора. Глава украинского МИДа сказал, что Украина уведомит Россию о выходе из договора до 30 сентября.