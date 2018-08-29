Кудрин оценил идею уголовной ответственности за увольнение накануне пенсии

Источник: РИА Новости

Ранее в среду президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что поручает правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста. Он также считает необходимым ввести для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста.

«Я скорее сомневаюсь, что нужно вводить уголовную ответственность за ограничение или дискриминацию сотрудников предпенсионного возраста», — сказал Кудрин в эфире телеканала НТВ.

Всегда очень сложно эту ситуацию, когда происходит дискриминация по возрасту, выявить. Ее очень трудно идентифицировать. В этой связи я считаю, что скорее будут работать экономические стимулы, о которых президент Путин тоже сказал проработать правительству, чтобы был стимул сохранять на рабочем месте человека. И я считаю, что административные меры тоже могут играть роль. Алексей Кудрин глава Счетной палаты РФ

В среду Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

Инфографика Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.