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19:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Голикова оценила стоимость предложений Путина по пенсиям

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что предложение президента Владимира Путина о повышении пенсионного возраста для женщин на пять, а не восемь лет обойдется бюджету в дополнительные 3,6 трлн руб. в течение шести лет после окончания переходного периода в 2028 году. Она уточнила, что смягчение коснется 2,4 млн женщин, сообщает РБК.

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Источник: РИА "Новости"

Что касается предложения господина Путина по оформлению пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста для граждан, которые должны выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах, то реализация этой инициативы будет стоить 490 млрд руб. При этом, по словам госпожи Голиковой, эти расходы возникнут уже с 2019 по 2024 годы.

Также она оценила в 57,4 млрд руб. затраты на сокращение стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию. Право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей — будет стоить бюджету 29,5 млрд руб. в ближайшие шесть лет. Программа квалификации для граждан предпенсионного возраста — 30 млрд руб. Повышение более чем в два раза пособия по безработице для предпенсионеров с 1 января 2019 года обойдется в 31,8 млрд руб. Еще 117 млрд руб. с 2019 по 2024 годы пойдут на 25%-ю надбавку года для жителей села, имеющих не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, а 800 млн руб. на сохранение условий назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

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Ранее первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что предложения Владимира Путина по корректировке пенсионной реформы обойдутся бюджету в 500 млрд руб. расходов за шесть лет. Эта сумма существенно отличается от названной Татьяной Голиковой — по ее словам в ближайшие шесть лет дополнительные расходы составят 756,5 млрд руб.

В ходе сегодняшнего обращения Владимир Путин предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин не до 63 лет, как планировалось, а до 60 лет. Это и другие предложения президент пообещал в ближайшее время оформить в качестве поправок и внести в Госдуму.

О реакции на выступление президента читайте в публикации «Ъ» «Владимиру Путину ответили одобрением на обращение».

Антон Силуанов: предложенные изменения по пенсиям потребуют уточнения бюджета
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17:27 (мск)© Ньюстюб
Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе
Источник:©РИА "Новости"
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