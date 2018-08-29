Украина подготовила новые санкции против России из-за Крымского моста
Правительство Украины подготовило новые санкции против России
Правительство Украины подготовило новые санкции против России
МОСКВА, 29 авг — РИА новости. Как отмечается в сообщении, новый санкционный пакет коснется 19 юридических лиц, причастных к строительству моста через Керченский пролив, среди которых: «Стройгазмонтаж», «Мостотрест», «СГМ-Мост», «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» и «Портгидрострой». Предлагаемые украинским правительством меры призваны «ограничить или прекратить экономические отношения (этих компаний — Прим. ред.) со странами Евросоюза и США».
Проект о введении новых санкций будет передан на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.
Крым стал российским регионом по итогам референдума в марте 2014 года, который проводился после госпереворота на Украине. Более 96% жителей республики и 95% жителей города Севастополь поддержали идею возвращения полуострова в состав России.
Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Движение по мосту удалось запустить раньше запланированных сроков. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая, а на следующий день по нему началось движение автобусов и легковых машин. Железнодорожную часть планируется запустить в декабре 2019 года.
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