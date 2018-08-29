Украина подготовила новые санкции против России из-за Крымского моста

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МОСКВА, 29 авг — РИА новости. Как отмечается в сообщении, новый санкционный пакет коснется 19 юридических лиц, причастных к строительству моста через Керченский пролив, среди которых: «Стройгазмонтаж», «Мостотрест», «СГМ-Мост», «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» и «Портгидрострой». Предлагаемые украинским правительством меры призваны «ограничить или прекратить экономические отношения (этих компаний — Прим. ред.) со странами Евросоюза и США».

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Проект о введении новых санкций будет передан на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Крым стал российским регионом по итогам референдума в марте 2014 года, который проводился после госпереворота на Украине. Более 96% жителей республики и 95% жителей города Севастополь поддержали идею возвращения полуострова в состав России.