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20:42 (мск), источник: РИА Новости

Решения по пенсионным изменения «выстраданы» президентом, заявила Голикова

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Решения по изменениям в пенсионной системе, которые озвучил президент, были «выстраданы» им самим и правительством, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире «Первого канала».

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Источник: РИА Новости

«Обращение президента учитывало в том числе и те публичные обсуждения, которые прошли на разных площадках в преддверии подготовки законопроекта ко второму чтению и, собственно, решения, которые сегодня прозвучали, они были, если можно так сказать, выстраданы самим президентом и всеми нами, помощниками, которые помогали в том числе формулировать и финансово обсчитывать различные мероприятия», — заявила Голикова.

Вице-премьер также отметила, что такое решение чувствительно и для нее.

«Конечно, для моей семьи, и для моих родственников, и моих знакомых это решение, его даже нельзя назвать важным. Наверное, его нужно назвать судьбоносным, потому что это… ну, люди строили какие-то планы, предполагали, что это будет так, а теперь это должно быть изменено, и, конечно, здесь, наверное, сложно придумать какие-то правильные слова, для того чтобы объяснить, что это нужно», — заявила Голикова, отметив, что президент в первой части своего выступления объяснял необходимость такого шага.

Мы — страна, которая отвечает не только за развитие системы пенсионного обеспечения, за обеспечение более высоких размеров пенсий для наших граждан, но мы также отвечаем за всю экономику и всю социальную сферу страны…

«Сегодня, и это было очень четко сказано президентом, что дальнейшее сохранение той ситуации, которая складывается, а именно растущая зависимость бюджета Пенсионного фонда от федерального бюджета приведет к тому, что мы будем сокращать другие расходы бюджета, и, мне кажется, вот как ни сложно с этим смириться, но это очень важно понять. Потому что решения, которые озвучены сегодня, они, безусловно, нацелены по-крупному на две вещи: на обеспечение благополучия и независимости нашей страны и благополучие наших граждан», — резюмировала Голикова.

В среду Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

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При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышены, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60−65 лет.

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