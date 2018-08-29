ФБР не нашло свидетельств взлома почты Хиллари Клинтон китайской компанией
Власти Китая не увидели ничего нового в обвинениях в адрес компании.
Власти Китая не увидели ничего нового в обвинениях в адрес компании.
ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) не обнаружило свидетельств того, что личная переписка американского
Президент США Дональд Трамп во вторник призвал ФБР и минюст принять меры в связи с информацией о том, что почта Хиллари Клинтон была перехвачена Китаем. По его словам, в противном случае доверие к этим органам «уйдет навсегда».
Ранее портал The Daily Caller сообщил о том, что в период, когда Клинтон занимала пост госсекретаря США (в 2009—2013 годах — прим. ТАСС), китайская компания, легально действующая в Вашингтоне, смогла внедрить в ее персональный сервер код, позволявший автоматически копировать всю переписку по электронной почте. Власти Китая в ответ на эти обвинения заявили, что не видят в них ничего нового.
В 2015 году разразился скандал
В июле 2016 года тогдашний директор ФБР Джеймс Коми по итогам расследования, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Однако в октябре того же года он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.