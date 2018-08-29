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21:49 (мск), источник: ТАСС

ФБР не нашло свидетельств взлома почты Хиллари Клинтон китайской компанией

Власти Китая не увидели ничего нового в обвинениях в адрес компании.

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Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) не обнаружило свидетельств того, что личная переписка американского экс-госсекретаря Хиллари Клинтон была перехвачена китайской компанией. Об этом представители бюро сообщили в распространенном в среду комментарии для журналистов.

«ФБР не обнаружило никаких свидетельств того, что эти серверы были взломаны», — цитирует заявление газета The Washington Post.

Президент США Дональд Трамп во вторник призвал ФБР и минюст принять меры в связи с информацией о том, что почта Хиллари Клинтон была перехвачена Китаем. По его словам, в противном случае доверие к этим органам «уйдет навсегда».

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Ранее портал The Daily Caller сообщил о том, что в период, когда Клинтон занимала пост госсекретаря США (в 2009—2013 годах — прим. ТАСС), китайская компания, легально действующая в Вашингтоне, смогла внедрить в ее персональный сервер код, позволявший автоматически копировать всю переписку по электронной почте. Власти Китая в ответ на эти обвинения заявили, что не видят в них ничего нового.

В 2015 году разразился скандал из-за того, что Клинтон в бытность главой Госдепартамента использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

В июле 2016 года тогдашний директор ФБР Джеймс Коми по итогам расследования, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Однако в октябре того же года он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

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