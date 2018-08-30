Трамп подписал указы, разрешающие обходить квоты на импорт металлов

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. В частности, в документе идет речь о том, что министр торговли США по согласованию с главами госдепартамента, минфина, минобороны и рядом других чиновников получает право предоставлять исключение из квот на поставку изделий из стали или алюминия по ряду позиций так называемой Гармонизированной тарифной сетки США (по сути — товарной номенклатуры для таможенных целей).

Приведенные в указах позиции относятся к стали из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, а также алюминию из Аргентины. Пошлинами такие поставки облагаться не будут.

Как следует из указов, американский покупатели могут попросить о предоставлении исключения из квоты, только если не могут обеспечить свои потребности за счет закупок у производителей в США.

Читайте также США подали иск в ВТО к России из-за ответных пошлин

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. В августе на фоне ухудшения отношений с Анкарой Вашингтон поднял пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

В ответ ряд стран объявили о собственных мерах. Так, Китай ввел пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, преимущественно из штатов, где избиратели поддержали Трампа на выборах.