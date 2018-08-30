В Киеве посоветовали гражданам перевезти родственников из России на Украину

Ранее Омелян сообщил, что Мининфраструктуры разработало проект решения, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.

«Пускай привозят (родственников — ред.) на Украину. Я считаю, на Украине намного лучше ситуация с экологией и безопасностью», — сказал Омелян в четверг в эфире телеканала «Прямой», отвечая на вопрос о том, что делать украинцам, у которых есть родственники в РФ, после прекращения сообщения.

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Омелян также заявил, что Мининфраструктуры провело проверку перевозчиков в РФ на подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей. «На днях мы закончили проверку в Донецкой и Луганской области по нелегальным перевозкам в Россию. У нас есть картинка. Я думаю, в ближайшее время мы сможем опубликовать эти данные, они на самом деле ничего доброго не несут. Мы будем принимать меры, чтобы эти “чёрные” или “серые” перевозки остановить», — добавил Омелян.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что разработали меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией, но надеются, что до их принятия дело не дойдет.