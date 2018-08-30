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10:49 (мск), источник: РИА Новости

В Киеве посоветовали гражданам перевезти родственников из России на Украину

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян посоветовал гражданам, у которых есть родственники в РФ, перевезти их на Украину, поскольку там «лучше экология».

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Ранее Омелян сообщил, что Мининфраструктуры разработало проект решения, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.

«Пускай привозят (родственников — ред.) на Украину. Я считаю, на Украине намного лучше ситуация с экологией и безопасностью», — сказал Омелян в четверг в эфире телеканала «Прямой», отвечая на вопрос о том, что делать украинцам, у которых есть родственники в РФ, после прекращения сообщения.

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Омелян также заявил, что Мининфраструктуры провело проверку перевозчиков в РФ на подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей. «На днях мы закончили проверку в Донецкой и Луганской области по нелегальным перевозкам в Россию. У нас есть картинка. Я думаю, в ближайшее время мы сможем опубликовать эти данные, они на самом деле ничего доброго не несут. Мы будем принимать меры, чтобы эти “чёрные” или “серые” перевозки остановить», — добавил Омелян.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что разработали меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией, но надеются, что до их принятия дело не дойдет.

С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в разы по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине. При этом украинскому интернет-изданию «Левый берег» в государственной администрации железнодорожного транспорта Украины сообщили, что самым прибыльным украинским поездом по итогам 2017 года стал поезд «Киев — Москва», он принес почти 6 миллионов долларов прибыли.

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