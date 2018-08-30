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13:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Алексей Кудрин назвал подход к коррупции в России примитивным

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в интервью «Ъ» рассказал о новой стратегии СП. Особое внимание он уделил борьбе с коррупцией, отметив, что полномочия его ведомства в этой области плохо прописаны в законодательстве.

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Источник: РИА "Новости"

«Я проанализировал нормативные акты, их исполнение, основания, на которых чиновников привлекают к ответственности, практику, тренды. Первое мое ощущение — примитивность подхода к коррупции как таковой, — рассказал Алексей Кудрин.— Кроме того, я могу предполагать, что не все так просто и с антикоррупционным запросом: кажется, общество по какой-то причине не хочет, чтобы какие-то вопросы вообще анализировались. В отношении чиновников — что хотите, в отношении остальных — нет».

Приоритетом господин Кудрин назвал борьбу с нарушениями в области государственных закупок, признав, что, несмотря на открытость данных о госзакупках, в России по-прежнему большие проблемы с их анализом. «Нужно, чтобы общество наконец увидело, кто, по какой цене и сколько в государстве закупает», — подчеркнул Алексей Кудрин.

Полную версию интервью главы Счетной палаты читайте здесь.

Кудрин: Счетная палата выявила нарушений на 2 трлн рублей
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