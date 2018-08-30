На Украине составлен рейтинг самых ненавидимых политиков

Источник: Reuters

Отвечая на вопрос социологов об отношении к украинским политикам и представителям власти, 61 процент украинцев ответили, что совсем негативно или скорее негативно относятся к и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.

30 процентов рассказали о негативном отношении к главе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артему Сытнику, 29 процентов — к народному депутату Мустафе Найему от правящего Блока Петра Порошенко (БПП). 27 процентов украинцев негативно относятся к главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву, народным депутатам Егору Соболеву, Оксане Сыроид (оба «Самопомощь»), Игорю Луценко («Батькивщина»).

Отдельно социологи замерили уровень одобрения деятельности президента страны Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.

Работу Порошенко на посту главы государства не одобряют 80 процентов украинцев, лишь два процента граждан полностью довольны его деятельностью. Уровень неодобрения главы правительства несколько ниже и составляет 74 процента. Одобряют работу Гройсмана тоже два процента украинцев.