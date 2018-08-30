Песков назвал странным рейтинг Forbes с Путиным на первом месте
Не надо быть провидцем, чтобы поставить президента Владимира Путина на первое место рейтинга самых влиятельных россиян, заявил журналистам в четверг
Не надо быть провидцем, чтобы поставить президента Владимира Путина на первое место рейтинга самых влиятельных россиян, заявил журналистам в четверг
В целом о рейтинге «ничего нельзя сказать», отметил представитель Кремля. «Какие критерии, на чем основывались — весьма непонятный, странный список», — сказал Песков.
Ранее российский Forbes впервые опубликовал рейтинг самых влиятельных россиян. В список вошли 100 человек. Первое место «автоматически» занял президент России Владимир Путин. В пояснении к публикации уточняется, что это место российскому лидеру досталось по той причине, что ранее он занял второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.
В первую пятерку, помимо Путина, вошли также предправления Сбербанка Герман Греф и «Газпрома» — Алексей Миллер. На четвертом месте оказался главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, на пятом —
Среди региональных чиновников самым влиятельным, по мнению российского Forbes, является мэр Москвы Сергей Собянин (13-е место). В списке он обошел первого
В 2017 г. журнал публиковал рейтинг самых влиятельных россиян столетия. На первом месте оказался первый космонавт Юрий Гагарин. Его кандидатуру поддержали 52,2% читателей. На втором месте — Иосиф Сталин, за него проголосовали 44,6% читателей. Замыкал топ-3 Путин (43,6%).