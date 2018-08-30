Песков назвал странным рейтинг Forbes с Путиным на первом месте

Источник: AP 2018

В целом о рейтинге «ничего нельзя сказать», отметил представитель Кремля. «Какие критерии, на чем основывались — весьма непонятный, странный список», — сказал Песков.

Ранее российский Forbes впервые опубликовал рейтинг самых влиятельных россиян. В список вошли 100 человек. Первое место «автоматически» занял президент России Владимир Путин. В пояснении к публикации уточняется, что это место российскому лидеру досталось по той причине, что ранее он занял второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.

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В первую пятерку, помимо Путина, вошли также предправления Сбербанка Герман Греф и «Газпрома» — Алексей Миллер. На четвертом месте оказался главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, на пятом — премьер-министр Дмитрий Медведев. В топ-10 оказались гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов (6-е место) и президент «Лукойла» Вагит Алекперов (10-е место).

Среди региональных чиновников самым влиятельным, по мнению российского Forbes, является мэр Москвы Сергей Собянин (13-е место). В списке он обошел первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова (16-е место), председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина (19-е место), генпрокурора Юрия Чайку (22-е место) и министра обороны Сергея Шойгу (30-е место). Пресс-секретарь президента Песков — 70-е место.