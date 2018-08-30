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16:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Посторонним вход усложнен

Украина готовится к введению визового режима с Россией.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Уже в конце года россияне не смогут беспрепятственно ездить на Украину. В ближайшие месяцы Киев планирует ввести электронные визы для граждан «стран миграционного риска», в число которых войдет и Россия. Теперь для посещения Украины нужно будет заполнить анкету на сайте украинского МИДа, а по приезде — регистрироваться по месту пребывания. Инициатива усложнит жизнь многим россиянам — известно, что ежегодно Украину посещают около 1,5 млн российских граждан.

Усложнение процедуры

Новую систему въезда на Украину для ряда стран разработают уже в этом году. Это следует из плана по реализации Стратегии государственной миграционной политики, который Кабинет министров Украины утвердил в среду. Миграционная служба страны должна предоставить правительству обобщенную информацию о проекте до 25 января 2019 года.

Изменения коснутся граждан, «которые происходят из стран миграционного риска», а также людей без гражданства.

По данным собеседников «Ъ», близких к Кабинету министров Украины, в список потенциально опасных стран включат 92 государства. Россия войдет в него наравне с Афганистаном, КНДР, Колумбией и др.

Теперь, прежде чем поехать на Украину, россияне должны будут заполнить на сайте МИД страны анкету, которая пока не сформирована. Также они должны будут обязательно регистрироваться в органах власти по месту пребывания.

«Когда иностранец должен заранее уведомить миграционные органы о том, зачем, к кому и почему он едет на Украину, это фактически является вариантом получения электронного разрешения на въезд в страну, то есть визы», — объяснил собеседник «Ъ», близкий к Государственной миграционной службе Украины. Стоимость услуги пока не определена, однако граждане 46 стран, которые сейчас могут въехать в страну с помощью одноразовой электронной визы, должны заплатить $65.

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Изменения могут коснуться более миллиона россиян. По данным украинского Госстата, только в 2017 году на Украину въехали 1,5 млн граждан России, примерно столько же въезжало в страну в 2015—2016 годах. Всего за год Украину посетили 14,3 млн иностранцев. По числу въехавших россиян опередили граждане Молдавии (4,4 млн) и Белоруссии (2,7 млн). Также в 2017 году россияне заняли первое место среди приехавших на Украину на постоянное место жительства: из России в страну переехали 2776 человек. Это 69% всех иностранцев, получивших право на проживание на Украине.

Как ранее сообщал «Ъ», Украина еще в январе собиралась ввести новые правила, поэтому «россияне фактически получили годичную отсрочку», говорит «Ъ» источник, близкий к Кабинету министров Украины. Теперь же эта отсрочка заканчивается. При этом изначально в Киеве обсуждали введение полноценного визового режима с Россией, но в итоге от этой идеи отказались.

Украина не ждет российский ответ

Депутаты от «Блока Петра Порошенко» в Верховной раде полагают, что Россия не сможет ответить на введение электронных виз симметрично. «Российские власти уже заявляли о том, что не будут чинить препятствий украинским гражданам для въезда в Россию. Якобы, таким образом они спасают украинцев от призыва в вооруженные силы страны и от участия в войне в Донбассе. После таких заявлений введение против украинцев виз (электронных или неэлектронных) будет выглядеть как минимум странно», — пояснил «Ъ» представитель «Блока Порошенко».

Однако в МИД России считают, что Москве придется ответить на действия Киева.

«Скорее всего, мы приближаемся к введению визового режима. Действия украинских властей, которые становятся все более непредсказуемыми, дают для этого повод. Поэтому в случае введения электронных виз для россиян мы будем вынуждены ответить введением визового режима для украинцев», — считает собеседник «Ъ», близкий к МИД РФ.
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«Украина пошла своим путем»

В администрации президента Украины «Ъ» сообщили, что введение визового режима с Россией выполняется в рамках выхода страны из Договора о дружбе, сотрудничестве и стратегическом партнерстве с Россией. Напомним, Украина планирует уведомить Россию о выходе из договора до 30 сентября.

Исходя из этого украинские политологи прогнозируют ухудшение и обострение отношений с Россией в ближайшее время. Они связывают это с приближением начала избирательной кампании (выборы президента пройдут в марте 2019 года) и с тем, что президент Украины Петр Порошенко решил опираться на правый и ультраправый электорат, фактически отказавшись от более лояльных к России избирателей.

«Петр Порошенко объявил, что Украина пойдет “нашим путем”, то есть своим. Он направлен прочь от России», — говорит «Ъ» украинский политолог Владимир Цибулько.

Янина Соколовская, Киев; Екатерина Мареева

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