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17:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Киев подготовился к расторжению Договора о дружбе с Россией

Министерство иностранных дел Украины подготовило все необходимые документы для расторжения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом в четверг, 30 августа, рассказал глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин, передает «Укринформ».

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Источник: РИА "Новости"

«Эти документы уже подготовлены, весь пакет. Об этом можно сказать. Это всегда было нашей позицией, поэтому мы его обработали. В ближайшие дни мы внесем его формально», — заверил министр.

Климкин также заявил, что Москва «нарушила все, что возможно» в этом соглашении, начиная с преамбулы. Он добавил, что уже в пятницу опубликует пост, в котором расскажет обо всех нарушениях Россией своих договорных обязательств за последние четыре с половиной года.

29 августа Климкин заявил, что договор будет расторгнут до 30 сентября текущего года. 28 августа подготовиться к разрыву соглашения МИД Украины поручил президент страны Петр Порошенко. Глава государства полагает, что договор «по вине Москвы уже давно стал анахронизмом».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008-го документ был продлен еще на 10 лет. В середине марта украинский МИД подготовил несколько вариантов его приостановки. Отмечалось, что Киев может пойти как на частичную или полную приостановку, так и на расторжение соглашения.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет РФ в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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