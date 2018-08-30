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17:49 (мск), источник: Интерфакс

Деятельность Путина на посту главы государства одобрили 70% россиян

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в августе слегка подрос, одновременно примерно на те же значения уменьшилось количество россиян, считающих, что страна развивается в правильном направлении, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», поступившие в четверг в «Интерфакс».

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Источник: AP 2018

По данным социологов, деятельность главы государства одобряют 70% россиян, тогда как в июле такое мнение разделяли 67% опрошенных. Противоположной точки зрения придерживаются 30% респондентов (в июле — 32%).

К деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева с одобрением относятся 28% россиян (в июле — 31%). Не одобряют работу главы правительства 71% опрошенных (в июле — 69%).

По результатам опроса, треть россиян одобряют деятельность кабинета министров (в июле 37%). Противоположной точки зрения придерживаются две трети респондентов (в июле — 62%).

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Что касается одобрения деятельности Государственной Думы, то, по данным за август, положительную оценку ей дали 30% россиян (в июле 33%). Обратной точки зрения придерживаются 68% респондентов (в июле — 65%).

Результаты исследования показывают, что респондентов, считающих, что дела в России идут в правильном направлении, в августе стало на 3% меньше, чем в июле (45% и 48% соответственно). В свою очередь, 43% опрошенных считают, что страна движется по неверному пути (в июле — 40%). 12% респондентов затруднились дату оценку правильности курса, которым идет Россия.

Опрос был проведен 23—30 августа по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

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