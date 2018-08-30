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18:17 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: повышение пенсионного возраста может стать фактором снижения явки 9 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Планируемые изменения пенсионного законодательства, в частности повышение пенсионного возраста, могут стать одним из факторов, которые отрицательно скажутся на явке избирателей на региональных выборах 9 сентября. Такое мнение высказал в четверг на круглом столе руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

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Одним из факторов невысокой явки на региональных выборах он назвал «электоральную усталость после больших выборов». «Люди сегодня вообще не хотят слышать ничего связанного с выборами, необходимостью определяться, голосовать. Это вообще не связано с высокой конкурентностью или с низкой конкурентностью, это связано с тем, что мы все этой весной пережили очень важную, насыщенную кампанию», — сказал Федоров, имея в виду прошедшие в марте 2018 года выборы президента.

«Второй тренд — негативное послевкусие от повышения пенсионного возраста. Вчерашнее телеобращение [президента РФ Владимира Путина] явно должно этот эффект снизить, но в целом факт остается фактом. Такая всеобъемлющая, всех затрагивающая реформа всего через несколько месяцев после триумфальных выборов существенно демотивировала значительную часть избирателей», — отметил глава ВЦИОМ.

Как следствие, социологи ожидают сниженную явку, поскольку в условиях низкоконкурентных выборов «избиратели склонны высказывать свое недовольство не голосованием за оппозиционные партии, а чаще всего неучастием в выборах».

Об изменениях в пенсионной системе

Предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. После его утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении 29 августа предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — на уровне 65 лет. При этом он отметил необходимость введения ответственности работодателя, вплоть до уголовной, за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50−57 лет для многодетных матерей, а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию.

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