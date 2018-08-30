ВЦИОМ: повышение пенсионного возраста может стать фактором снижения явки 9 сентября

Одним из факторов невысокой явки на региональных выборах он назвал «электоральную усталость после больших выборов». «Люди сегодня вообще не хотят слышать ничего связанного с выборами, необходимостью определяться, голосовать. Это вообще не связано с высокой конкурентностью или с низкой конкурентностью, это связано с тем, что мы все этой весной пережили очень важную, насыщенную кампанию», — сказал Федоров, имея в виду прошедшие в марте 2018 года выборы президента.

«Второй тренд — негативное послевкусие от повышения пенсионного возраста. Вчерашнее телеобращение [президента РФ Владимира Путина] явно должно этот эффект снизить, но в целом факт остается фактом. Такая всеобъемлющая, всех затрагивающая реформа всего через несколько месяцев после триумфальных выборов существенно демотивировала значительную часть избирателей», — отметил глава ВЦИОМ.

Как следствие, социологи ожидают сниженную явку, поскольку в условиях низкоконкурентных выборов «избиратели склонны высказывать свое недовольство не голосованием за оппозиционные партии, а чаще всего неучастием в выборах».

Об изменениях в пенсионной системе

Предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. После его утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.