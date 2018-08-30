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18:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Поправки к пенсионной реформе подготовят в начале следующей недели

На заседании президиума генсовета «Единой России» (ПГС) принято решение взять на основу высказанные вчера, 29 августа, президентом Владимиром Путиным предложения по проведению пенсионной реформы.

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Источник: Reuters

Напомним, законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет, а для мужчин — с 60 до 65 лет, был внесен правительством 16 июня в Госдуму и одобрен 19 июля в первом чтении. ПГС поручил фракции «Единой России» в Госдуме «в кратчайшие сроки» подготовить поправки, которые, в том числе, установят возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет.

Также рабочая группа в Госдуме должна оформить в виде поправок ко второму чтению инициативу, устанавливающую, досрочную страховую пенсию по старости лицам, имеющим стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчинам и женщинам). Кроме того, в поправках должны прописать, что для коренных малочисленных народов Севера сохранят действующие условия назначения пенсий.

Первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев сказал, что завтра, 31 августа, в Госдуме как раз состоится первое заседание рабочей группы по доработке законопроекта о пенсионной реформе. Решение о ее создании было принято на парламентских слушаниях 21 августа. Господин Исаев сказал, что группу могут разделить на шесть подгрупп, каждая из которых будет работать над одним из шести предложением президента. По словам депутата, поправки могут быть готовы уже «в самом начале следующей недели». Ранее Госдума приняла решение, что поправки ко второму чтению принимаются до 24 сентября.

Софья Самохина

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