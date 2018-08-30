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19:22 (мск), источник: Ведомости

Голикова пообещала подумать об отдельном законе о молодежи

Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала рассмотреть возможность принятия федерального закона о молодежи. Об этом она заявила на церемонии открытия нового общежития Сеченовского университета.

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Источник: РИА "Новости"

По словам Голиковой, попытки принять такой закон предпринимались неоднократно. Она добавила, что самое главное в обсуждении этого законопроекта — определить, какие именно нормы должны в него войти и почему для них нужен отдельный акт.

Вице-премьер отметила, что привлечет к обсуждению этого вопроса коллег из Росмолодежи и Министерства науки и высшего образования.

Голикова также сообщила, что в России может появиться постоянно действующая молодежная площадка. «Мы хотим создать с поддержкой администрации президента постоянно действующую площадку, хотя это очень сложно, но в любом случае мы в этом направлении будем очень плотно двигаться», — сказала Голикова.

Кроме того, правительство вместе с Росмолодежью будет работать над увеличением смен в таких федеральных проектах, как «Территория смыслов» и «Таврида», заявила Голикова. Сейчас, по ее словам, в них ежегодно участвуют около 450 000 человек.

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