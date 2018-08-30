Голикова пообещала подумать об отдельном законе о молодежи

Источник: РИА "Новости"

По словам Голиковой, попытки принять такой закон предпринимались неоднократно. Она добавила, что самое главное в обсуждении этого законопроекта — определить, какие именно нормы должны в него войти и почему для них нужен отдельный акт.

Вице-премьер отметила, что привлечет к обсуждению этого вопроса коллег из Росмолодежи и Министерства науки и высшего образования.

Голикова также сообщила, что в России может появиться постоянно действующая молодежная площадка. «Мы хотим создать с поддержкой администрации президента постоянно действующую площадку, хотя это очень сложно, но в любом случае мы в этом направлении будем очень плотно двигаться», — сказала Голикова.