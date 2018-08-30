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19:03 (мск), источник: ТАСС

Единороссы утвердили создание проекта «Центр поддержки гражданских инициатив»

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президиум генсовета «Единой России» на заседании в четверг утвердил положение о создании проекта «Центр поддержки гражданских инициатив» (ЦПГИ), который планируется реализовывать на площадке сторонников партии. Ранее о запуске такого центра заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на молодежном форуме «Машук» в Пятигорске.

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Источник: РИА "Новости"

Как пояснил в ходе выступления на заседании сопредседатель Центрального координационного совета сторонников «Единой России», депутат Государственной думы Сергей Боярский, проект ЦПГИ представляет собой механизм, обеспечивающий поддержку, продвижение, масштабирование и юридическое сопровождение гражданских активистов, а также инициатив по созданию НКО. «Его задача в том, чтобы любые активисты — общественники, НКО — видели в партии реальную и эффективную помощь в своих инициативах», — сказал он.

По мнению Боярского, потенциал партии для помощи гражданским инициативам огромен, но на сегодняшний день он реализован минимально. «Партия способна сделать для общественных организаций и общественных активистов гораздо больше. Простое заключение соглашений с отдельными НКО в этом гибком, постоянно меняющемся сегменте общества не приносит того эффекта для партии, который могла бы дать системная работа», — уверен депутат.

Он пояснил, что приоритетными направлениями в работе центра станут «новые медиа, молодые журналисты, экология, внутренний туризм, развитие территорий, инклюзивное общество, социальное предпринимательство, патриотическое воспитание, активное долголетие и диалог культур». Этот перечень, заверил парламентарий, будет дополняться исходя из анализа поступающих обращений.

«Проекты, обратившиеся к ЦПГИ за помощью, смогут получить методическую, юридическую, информационную поддержку, а также такой вид содействия, как рекомендательные письма федерального уровня, для включения проектов в уже действующие грантовые программы поддержки. Работа будет вестись во всех регионах, и в целом развитие местных инициатив и их тиражирование для нас стоит в приоритете. Таким образом мы намерены стать своеобразными лоббистами интересов гражданского общества, тем более что такой запрос существует», — сказал депутат.

Он добавил, что работа ЦПГИ будет координироваться «наблюдательным советом, в который планируется пригласить известных и авторитетных общественников, депутатов, членов Совета Федерации, видных экспертов, представителей бизнеса, исполнительной власти, СМИ».

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