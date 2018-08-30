США призвали Россию снять ограничения судоходства в Азовском море
Госдепартамент США сегодня обвинил Россию в «притеснениях» международного судоходства в Керченском проливе и Азовском море, и призвал снять эти ограничения. Заявление подписала
Госдепартамент США сегодня обвинил Россию в «притеснениях» международного судоходства в Керченском проливе и Азовском море, и призвал снять эти ограничения. Заявление подписала
По мнению внешнеполитического ведомства США, с апреля 2018 года Россия задержала сотни коммерческих судов, а в последние недели не позволила минимум 16 украинским судам зайти в украинские порты Азовского моря.
На этой неделе командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Украина в ближайшее время нарастит военный потенциал на азовском направлении, включая усиление корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на этом направлении.
До этого усилить военное присутствие Украины в Азовском море призывал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов. Он объяснил это «экспансией» России и ее попытками «фактически начать
Министерство инфраструктуры Украины оценивало только прямые убытки государства от строительства Россией Крымского моста через Керченский пролив в 500 млн гривен ($19,1 млн) в год. По оценке портовых властей Мариуполя, в 2017 г. порт города потерял «30% традиционного флота»
По соглашению о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива между Россией и Украиной они признаются внутренними водами.