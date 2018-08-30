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30 августа, источник: Ведомости

США призвали Россию снять ограничения судоходства в Азовском море

Госдепартамент США сегодня обвинил Россию в «притеснениях» международного судоходства в Керченском проливе и Азовском море, и призвал снять эти ограничения. Заявление подписала пресс-секретарь госдепартамента Хизер Науэрт.

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Источник: AP 2018

По мнению внешнеполитического ведомства США, с апреля 2018 года Россия задержала сотни коммерческих судов, а в последние недели не позволила минимум 16 украинским судам зайти в украинские порты Азовского моря.

«Действия России по ограничению морского транзита являются очередным примером ее кампании по подрыву и дестабилизации на Украине, а также ее неуважения к нормам международного права… Мы призываем Россию прекратить ограничения международного судоходства в Азовском море и Керченском проливе», — говорится в сообщении.

На этой неделе командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Украина в ближайшее время нарастит военный потенциал на азовском направлении, включая усиление корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на этом направлении.

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До этого усилить военное присутствие Украины в Азовском море призывал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов. Он объяснил это «экспансией» России и ее попытками «фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины».

Министерство инфраструктуры Украины оценивало только прямые убытки государства от строительства Россией Крымского моста через Керченский пролив в 500 млн гривен ($19,1 млн) в год. По оценке портовых властей Мариуполя, в 2017 г. порт города потерял «30% традиционного флота» из-за строительства Россией Крымского моста и ограничений по высоте пролета (35 м). Порт Мариуполя (грузооборот — 15 млн т) сообщал, что из-за моста прекращает обслуживание крупных судов грузоподъемностью 25 000−30 000 т.

По соглашению о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива между Россией и Украиной они признаются внутренними водами.

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