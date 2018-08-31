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11:20 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Средиземные меры

Москва объявила о проведении масштабных учений флота и авиации у берегов Сирии.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Министерство обороны РФ в четверг, 30 августа, объявило, что 1 сентября в акватории Средиземного моря пройдут совместные учения военно-морского флота и военно-космических сил РФ. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что они не имеют никакого отношения к очередному обострению обстановки в Сирии. Однако источники «Ъ» в органах военного управления дали понять, что начинающиеся маневры — это ответ на действия США, наращивающих свою ударную мощь в регионе. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, встретившегося в четверг со своим сирийским коллегой, причиной многих проблем в Сирии является американское военное присутствие.

Эскадры выходят в море

Как сообщило Министерство обороны, учения пройдут с 1 по 8 сентября в акватории Средиземного моря. В ходе них российской группировкой «будет отработан комплекс задач по противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне, а также противоминному обеспечению».

В маневрах примут участие 25 кораблей и около 30 самолетов ВКС РФ, руководить действиями которых будет главком ВМФ адмирал Владимир Королев. По данным ведомства, в мероприятии во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» примут участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации. К учениям будут привлечены стратегические ракетоносцы Ту-160 с крылатыми ракетами типа Х-101, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации ВМФ (они, по данным «Ъ», будут выполнять учебно-боевые задачи, осуществляя вылет с авиабазы Хмеймим).

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов дал понять, что не склонен связывать учения с обстановкой в Сирии, хотя в последние дни она становится все более напряженной в связи с подготовкой сирийской армии к наступлению в провинции Идлиб:

Не думаю, что учения как-то могут быть связаны с Идлибом. Я слышал о планах наших военных учений. В любом случае Идлиб не находится на Средиземном море.

Однако, по словам источника «Ъ» в органах военного управления, эти учения можно рассматривать как ответ на действия США в регионе, что доказывает, в частности, присутствие в их задачах пункта о противоподводной обороне. Он связан с нахождением в регионе как минимум двух американских подводных лодок классов Ohio и Virginia, способных нанести ракетный удар по Сирии. В Минобороны подчеркнули, что в интересах обеспечения безопасности мореплавания и полетов воздушных судов районы проведения учений будут объявлены опасными для судоходства и полетов. Гражданские самолеты должны будут облетать район проведения учений или использовать для пролета «окна», свободные от стрельб.

Со своей стороны, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в четверг сообщила, что Москва обеспокоена сосредоточением в районе Средиземного моря крупной группировки войск западных стран. По ее словам, объединенная группировка США, Франции и Великобритании «насчитывает порядка 70 носителей, около 380 крылатых ракет воздушного базирования, а также два американских эсминца, USS Carney и USS Ross, каждый из которых имеет по 28 ракет Tomahawk на борту». При этом, уточнила Мария Захарова, в Средиземном море за один суточный переход группировка ракетоносцев может быть усилена еще двумя эсминцами ВМС США, USS Donald Cook и USS Porter, находящимися сейчас на базе в испанском городе Рота, а также подводными лодками.

В Красное море за тот же срок может зайти для нанесения удара по Сирии эсминец с управляемым ракетным оружием USS Jason Dunham, а USS Sullivans в Персидском заливе — вернуться на рубеж атаки.
Мария Захарова ​​​​​​​
пресс-секретарь МИД РФ

В сумме, по словам пресс-секретаря МИД РФ, до Сирии из разных уголков региона способны дотянуться 112 ракет Tomahawk.

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Между тем еще 25 августа Минобороны РФ заявило о готовящейся провокации в городе Саракиб (провинция Идлиб). По информации, полученной ведомством от Центра примирения враждующих сторон в Сирии, на склад в этом городе доставлено большое количество отравляющих веществ, в применении которых будут обвинены сирийские правительственные силы, а организация «Белые каски», уже не раз уличенная Россией в фальсификациях, распространит соответствующие видео- и фотоматериалы на весь мир. Напомним, на прошлой неделе помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон пообещал, что США нанесут по Сирии ракетный удар в случае, если правительственная армия применит химическое оружие.

Впрочем, по мнению старшего научного сотрудника американского Центра исследований военно-морского флота США (CNA) Дмитрия Горенбурга, Москва неверно оценивает шаги Вашингтона в регионе. «Не важно, каковы силы, которые могут быть там сосредоточены, — заметил он в беседе с “Ъ”.— Важно намерение. Сейчас США выводят из Сирии силы и средства, и предположить, что Вашингтон в этой ситуации пойдет на внезапную атаку, было бы странно». Господин Горенбург напомнил, что сейчас по поводу стратегии на сирийском направлении в Белом доме имеются серьезные разногласия: Дональд Трамп хочет минимизировать американское участие в конфликте, но многие члены его команды верят в необходимость его продолжения.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Москва призывает к сотрудничеству

Американское присутствие в Сирии было в четверг в центре внимания и на переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова с его сирийским коллегой Валидом Муаллемом. На встрече с журналистами министры напомнили о готовящейся в Идлибе провокации с химоружием. Валид Муаллем привел новые детали плана террористов, обвинив «Белые каски» в похищении 44 детей в провинции Идлиб «для организации постановки с химоружием». Оба министра считают, что инсценировка химатаки нужна западным странам в качестве предлога для удара по Сирии и спасения боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). «Мы с фактами на столе через наше Министерство обороны, МИД четко и жестко предупредили западных партнеров, чтобы они не играли с огнем», — подчеркнул Сергей Лавров.

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Российский министр призвал западных партнеров объединить усилия для того, чтобы вернуть Сирию к мирной жизни, а не заниматься «односторонними геополитическими проектами». Под ними в Москве понимают не только провокационные заявления в адрес Дамаска и планы ударов по Сирии, но также отказ США и других западных стран участвовать в реализации российского плана по возвращению сирийских беженцев домой, который среди прочего предусматривает выделение средств на восстановление инфраструктуры.

Запад не желает участвовать в налаживании мирной жизни на подконтрольной Дамаску территории до полного политического урегулирования в этой стране, под которым там понимают отстранение от власти Башара Асада. При этом США активно содействуют восстановлению гражданских объектов на восточном берегу Евфрата. Этот район удерживают Силы демократической Сирии при поддержке США. В случае успешной реализации планов Дамаска отбить провинцию Идлиб у террористов и оппозиционных вооруженных группировок районы базирования американских войск в Сирии останутся основной территорией вне контроля сирийских властей.

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«Наши американские коллеги занимаются активным обустройством восточного берега Евфрата, восстанавливают там инфраструктуру, экономические сети и даже создают там квазигосударственные органы местного управления, — заявил в четверг Сергей Лавров.— Это чревато попытками расколоть Сирию, что является абсолютно недопустимым и грубым нарушением решений Совета Безопасности».

Сергей Лавров напомнил, что США не сдержали своих многочисленных обещаний уйти из Сирии. Вместо этого они, по его словам, «каждый раз находили дополнительные предлоги, чтобы там остаться». Глава МИД РФ вновь призвал США к совместной работе в Сирии. «Односторонние действия — путь в никуда», — подчеркнул он.

Михаил Коростиков, Марианна Беленькая, Иван Сафронов

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