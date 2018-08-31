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00:31 (мск), источник: РИА Новости

Трамп пригрозил выходом из ВТО

ВАШИНТОН, 30 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что страна может выйти из Всемирной торговой организации, если та не изменится к лучшему.

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Источник: AP 2018

«Если они не улучшат свою работу, я выйду из ВТО», — сказал Трамп в интервью агентству Блумберг.

По его словам, в ВТО с США «очень плохо» обращаются на протяжении многих лет, и организации необходимо «измениться».

Игнорирование требований ВТО

В начале июля портал Axios сообщил, что администрация Дональда Трампа собирается внести в конгресс законопроект, который позволит Вашингтону игнорировать требования ВТО.

В случае его принятия, документ наделит американского президента правом утверждать пошлины на импортные товары в одностороннем порядке, без одобрения конгресса. Он также позволит игнорировать базовые принципы торговой организации. Источник в конгрессе отметил, что принятие такого документа равносильно выходу США из ВТО.

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Совместное реформирование

Спустя три недели после публикации СМИ Трамп провел переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. По итогам встречи американский президент заявил, что США и ЕС будут совместно работать над реформой Всемирной торговой организации.

Трамп также сказал, что США и ЕС будут бороться с «нечестными действиями» в торговле, перечислив длинный перечень таких действий, приписываемый Вашингтоном Китаю. При этом Трамп не упомянул Китай напрямую.

Мы совместно друг с другом и партнерами-единомышленниками будем работать над реформированием ВТО и по решению проблемы нечестных действий, таких как кража интеллектуальной собственности, вынужденный трансфер технологий, промышленные субсидии и искажения (на рынке), созданные государственными компаниями и затовариванием.
Дональд Трамп
президент США

В феврале американский лидер назвал ВТО «катастрофой», которая делает почти невозможным ведение бизнеса для США". В частности, по его словам, «США теряют много денег в пользу Мексики и Канады».

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