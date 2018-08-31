Трамп пригрозил выходом из ВТО
ВАШИНТОН, 30 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что страна может выйти из Всемирной торговой организации, если та не изменится к лучшему.
ВАШИНТОН, 30 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что страна может выйти из Всемирной торговой организации, если та не изменится к лучшему.
«Если они не улучшат свою работу, я выйду из ВТО», — сказал Трамп в интервью агентству Блумберг.
По его словам, в ВТО с США «очень плохо» обращаются на протяжении многих лет, и организации необходимо «измениться».
В начале июля портал Axios сообщил, что администрация Дональда Трампа собирается внести в конгресс законопроект, который позволит Вашингтону игнорировать требования ВТО.
В случае его принятия, документ наделит американского президента правом утверждать пошлины на импортные товары в одностороннем порядке, без одобрения конгресса. Он также позволит игнорировать базовые принципы торговой организации. Источник в конгрессе отметил, что принятие такого документа равносильно выходу США из ВТО.
Спустя три недели после публикации СМИ Трамп провел переговоры с главой Еврокомиссии
Трамп также сказал, что США и ЕС будут бороться с «нечестными действиями» в торговле, перечислив длинный перечень таких действий, приписываемый Вашингтоном Китаю. При этом Трамп не упомянул Китай напрямую.
Мы совместно друг с другом и
партнерами-единомышленникамибудем работать над реформированием ВТО и по решению проблемы нечестных действий, таких как кража интеллектуальной собственности, вынужденный трансфер технологий, промышленные субсидии и искажения (на рынке), созданные государственными компаниями и затовариванием.
В феврале американский лидер назвал ВТО «катастрофой», которая делает почти невозможным ведение бизнеса для США". В частности, по его словам, «США теряют много денег в пользу Мексики и Канады».