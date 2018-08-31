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10:07 (мск), источник: Известия

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

Льготы для пенсионеров, подорожание ОСАГО, новые возможности дорожных камер и другие нововведения сентября.

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Источник: Reuters

С началом сентября столичные пенсионеры получат новые льготы, у студентов немного вырастут стипендии, а вот большинству автомобилистов придется доплатить за оформление ОСАГО — принцип расчета стоимости полиса изменится. Подробнее об этих и других важных изменениях, которые ждут россиян в первый месяц осени — в традиционном обзоре портала iz.ru.

Новые льготы для пенсионеров и повышение стипендий

Источник: РИА "Новости"

С 1 сентября вступают в силу новые льготы для жителей Московской области 60 лет и старше. Подмосковные пенсионеры теперь могут бесплатно пользоваться проездом на столичном общественном транспорте, в том числе и метро. Бесплатными для них и для столичных пенсионеров также станут и электрички.

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В правительстве Московской области подсчитали, что нововведение коснется 1,4 млн человек. До сих пор такими льготами могли пользоваться только отдельные категории граждан.

Кроме того, аспиранты, ординаторы, школьники и студенты, которые учатся в столице, с 1 сентября смогут получить скидку 50% на проезд на электричках — она будет действовать до 15 июня.

И, наконец, у всех российских студентов с началом учебного года увеличатся стипендии — правда, лишь на 4%. Увеличение стипендий за счет средств федерального бюджета осенью прошлого года анонсировала глава Минобрнауки Ольга Васильева. По данным Росстата, к началу 2017 года размер стипендии (без учета региональных надбавок) составлял 1340 рублей, эта сумма не менялась с 2014 года.

Проезд оплачиваем со смартфона

Источник: Агентство «Москва»

Ждать (и стоять в очередях) на столичных остановках с началом осени, возможно, придется меньше. Столичный транспорт с сентября планируют перевести на новую систему работы — он полностью лишится турникетов.

Сделают это для того, чтобы ускорить процесс посадки пассажиров и, соответственно, сократить время стоянки. Отменять турникеты на отдельных маршрутах автобусов и трамваев начали еще в январе 2018-го. Ранее в правительстве Москвы пояснили, что в результате этого эксперимента на выбранных маршрутах время посадки в час-пик удалось сократить с 5 минут до 30 секунд.

Существующий парк оборудуют новыми валидаторами — с их помощью оплатить проезд можно будет, например, банковской картой или смартфоном. А к концу года в Москве обещают закупить около 500 новых автобусов и 20 трамваев, на которых турникеты вообще не предусмотрены.

Новые правила при выдаче потребительских кредитов

Источник: РИА "Новости"

С начала осени процедура получения потребительского кредита, скорее всего, станет сложнее. Центробанк с 1 сентября должен увеличить коэффициент рисков для банков при выдаче кредитов — об этом летом 2018 года зампред ЦБ РФ Василий Поздышев сообщил ТАСС.

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Как объяснили в пресс-службе Центробанка, россияне стали чаще брать взаймы, при этом рост задолженности в стране к весне 2018-го превысил рост доходов населения. Соответственно, повысились и риски для всей банковской системы.

Тогда же стало известно, что регулятор планирует увеличить максимально возможный коэффициент сразу на 60% — со 140% до 200%. Насколько этот показатель вырастет в каждом конкретном случае, будет зависеть от полной стоимости кредита (ПСК).

«Для кредитов со значением ПСК в диапазоне 10−15% предлагается установить коэффициент риска 130% (на текущий момент — 100%); со значением 15−20% — коэффициент риска 150% (на текущий момент — 110%); со значением 20−25% — коэффициент риска 180% (на текущий момент — 120%); со значением 25−30% — коэффициент риска 200% (на текущий момент — 140%)», — пояснили в июле в Центробанке.

В первую очередь это коснется банков, но в результате, вероятнее всего, вырастут ставки по кредитам. А сами финансовые организации теперь будут строже оценивать потенциальных заемщиков — то есть может увеличиться и количество отказов в выдаче кредитов, в первую очередь тем, чью кредитную историю банки сочтут неблагополучной или просто подозрительной.

ОСАГО подорожает, а камерам расширят полномочия

Источник: AP

Автомобилистам стоит иметь в виду, что с 1 сентября установленные на дорогах камеры начнут «отслеживать» отсутствие полиса ОСАГО — нарушителям, уличенным в отсутствии страховки, грозит штраф в размере 800 рублей. Правда, пока выписывать его автовладельцу смогут не чаще одного раза в день.

Одновременно подорожает и сам полис обязательного автострахования — еще весной 2018-го, как писали «Ведомости», в Центробанке объявили, что планируют расширить тарифный коридор на 20% — это коснется как максимального (он вырастет с 4,1 тыс. рублей до 4,9 тыс. рублей), так и минимального порога (он еще уменьшится — с 3,4 тыс. рублей до 2,7 тыс. рублей). Однако в итоге такие меры всё равно приведут к подорожанию. Средняя стоимость полиса вырастет с текущих 5,8 тыс. рублей до 7 тыс. рублей.

Сложнее станет и сама система подсчетов — в рамках реформирования всей системы ОСАГО теперь вводится целых пятьдесят категорий, по которым водителей распределяют в зависимости от возраста и стажа. До сих пор их было пять.

Кстати, отслеживать камеры с начала осени будут и отсутствие ТО. Штрафы за его отсутствие тоже вырастут до 2 тыс. рублей — как и штраф за отсутствие ОСАГО, выписывать его водителям смогут лишь один раз за день, но даже в этом случае траты нарушителям предстоят серьезные.

Фонд для распоряжения наследством

Источник: CC0/Free-Photos

С 1 сентября у россиян появится возможность создавать наследственные фонды — закон был принят еще летом 2017-го, однако в силу вступит только осенью.

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Наследственный фонд — это новый способ управления имуществом, которое остается после смерти человека. Оставить распоряжение о его создании нужно при составлении завещания. В этом случае после смерти завещателя будет создан некоммерческий фонд, который распределит оставшееся движимое и недвижимое имущество (от денежных средств до недвижимости, автомобилей или целой компании) в соответствии с пожеланиями умершего.

Одно из главных его отличий от действующей системы заключается в том, что в этом случае наследники могут начать распоряжаться переданным им по завещанию имуществом, не дожидаясь истечения шести месяцев. Это особенно актуально, если речь идет, например, о будущем семейной фирмы. С другой стороны, завещатель получает больше контроля над тем, что будет происходить с его имуществом после смерти — например, часть активов может остаться в ведении фонда или быть передана наследникам, но с определенными ограничениями.

Фонд регистрируется как юридическое лицо и может вести только некоммерческую деятельность, а все его расходы должны быть строго целевыми.

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