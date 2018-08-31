Россия заблокировала принятие доклада по КНДР в Совбезе ООН

Источник: РИА Новости

По его словам, такое решение было принято из-за несогласия с рядом положений доклада и тем, как идет работа над ним.

«Я не буду уточнять, так как доклад еще не опубликован и пока конфиденциален», — сказал Небензя. «Причина в нескольких вопросах и моментах, которые из-за конфиденциальности доклада я не могу раскрывать», — добавил он.

Также постпред заявил, что российская и другие делегации сильно обеспокоены регулярными утечками информации из Комитета по вопросу КНДР в открытый доступ — интернет и СМИ.

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«Мы запросили расследование этих случаев в комитете, но некоторые члены не высказали особого желания, поэтому мы будем делать это самостоятельно», — отметил он.

Комитет 1718 по санкциям в отношении Северной Кореи проведет еще одну встречу в пятницу для неофициальных консультаций и попробует устранить пробелы в докладе группы, который Россия заморозила, сообщила глава постпредства Великобритании Карен Пирс.

Она также сказала, что их миссия выступает за обнародование этого доклада, чтобы «все посмотрели, что там нет ничего, чему можно возражать».

Санкции ООН против Северной Кореи

В декабре 2017 года Совбез ООН ввел новые международные санкции в отношении КНДР, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, ограничительные меры распространяются не только на экспорт и импорт с Северной Кореей, но и требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.

Ранее в августе комитет 1718 одобрил процедуру гуманитарной поддержки этой страны, которую ранее предложила Россия. В частности, государствам-членам ООН предлагается для налаживания поставок гуманитарной помощи в КНДР, чтобы не нарушать санкции, прописывать «характер гуманитарной помощи», «иметь объяснение получателей КНДР о критериях при отборе бенефициаров», «подробно описывать товары и услуги, которые будут поставляться в ближайших шести месяцев», «планируемые маршруты и способы передачи, включая порты отправления и въезда используемые для отгрузки».