Россия заблокировала принятие доклада по КНДР в Совбезе ООН
ООН, 31 авг — РИА Новости. Постпредство России в ООН заморозило принятие доклада Комитета 1718, который занимается вопросами санкций в отношении КНДР, сообщил постпред Василий Небензя.
ООН, 31 авг — РИА Новости. Постпредство России в ООН заморозило принятие доклада Комитета 1718, который занимается вопросами санкций в отношении КНДР, сообщил постпред Василий Небензя.
По его словам, такое решение было принято
«Я не буду уточнять, так как доклад еще не опубликован и пока конфиденциален», — сказал Небензя. «Причина в нескольких вопросах и моментах, которые
«Мы запросили расследование этих случаев в комитете, но некоторые члены не высказали особого желания, поэтому мы будем делать это самостоятельно», — отметил он.
Комитет 1718 по санкциям в отношении Северной Кореи проведет еще одну встречу в пятницу для неофициальных консультаций и попробует устранить пробелы в докладе группы, который Россия заморозила, сообщила глава постпредства Великобритании Карен Пирс.
Она также сказала, что их миссия выступает за обнародование этого доклада, чтобы «все посмотрели, что там нет ничего, чему можно возражать».
В декабре 2017 года Совбез ООН ввел новые международные санкции в отношении КНДР, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, ограничительные меры распространяются не только на экспорт и импорт с Северной Кореей, но и требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.
Ранее в августе комитет 1718 одобрил процедуру гуманитарной поддержки этой страны, которую ранее предложила Россия. В частности,
Кроме того, комитет советует странам производить поставку гуманитарных грузов централизованно, в «хорошо подготовленные пункты передачи», а также заранее предупреждали об изменениях списка поставляемых товаров, чтобы вносились соответствующие коррективы.