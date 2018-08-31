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05:04 (мск), источник: РИА Новости

Россия призвала США оставить «бесчинствующих на Азовском море подопечных»

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Посольство России в США призвало американские власти прекратить вступаться за «бесчинствующих на Азовском море подопечных», говорится в заявлении диппредставительства в ответ на призыв госдепа «прекратить кошмарить международное судоходство» в Азовском море и Керченском проливе.

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Источник: РИА "Новости"

«Госдеп в лице официального представителя Хезер Науэрт озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Остановками. Не арестами, не задержаниями. Примечательно, что из “сотен” судов не названо ни одно (это важно для понимания политики двойных стандартов). Госдеп сознательно ушел от этого», — заявили в посольстве.

При этом, как отмечается, американская сторона не упоминает о захвате российского траулера «Норд» украинскими пограничниками и о блокировании украинскими силовиками в порту Херсона российского танкера «Механик Погодин».

Подобные обвинения призваны отвлечь внимание от нарушений прав человека как в самих США, так и в странах-сателлитах, заявили дипломаты, напомнив в этой связи об аресте россиянки Марии Бутиной. В посольстве призвали начать предметный диалог по проблеме российских граждан в американских тюрьмах.

Ситуация в Азовском море

Киев обвиняет Россию в препятствовании судоходству в Азовском море — в блокировании заходов судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив, из-за чего они простаивают, а их владельцы несут потери. Украинская сторона отмечает, что задержаны уже более 150 украинских судов.

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Замглавы Елена Зеркаль заявляла при этом, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.

В свою очередь, крымское погрануправление ФСБ, неоднократно отмечало, что проверки иностранных судов проводятся в полном соответствии с международным морским правом, и у судовладельцев нет замечаний и претензий.

Петр Порошенко поручил МИДу разработать предложения по разрешению ситуации. Глава ведомства Павел Климкин, в свою очередь, призвал «дать отпор» действиям России в акватории.

Во вторник в Киеве сообщили, что планируется усилить группировку кораблей в Азовском море. Комментируя эти заявления, депутат Госдумы Александр Ющенко отметил, что украинские власти живут в виртуальном мире, так как абсолютный произвол в отношении мирных рыбаков происходит с украинской стороны.

Задержание российских судов

В марте украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд». Оно находилось в украинской части территориальных вод Азовского моря. Все члены экипажа были россиянами, однако Киев счел их гражданами Украины.

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Два моряка с «Норда» смогли вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. В среду административные дела против них были закрыты. При этом капитану «Норда» грозит до пяти лет лишения свободы. В четверг украинская прокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против него.

Российские власти, комментируя задержание «Норда», назвали действия Киева морским терроризмом.
Позже, десятого августа, украинские власти задержали еще одно российское судно — «Механик Погодин». При этом экипаж неоднократно пресекал попытки неизвестных лиц проникнуть на судно с целью проведения «инспекции». В Киеве отмечают, что судно могут задержать на три года.

Причиной своих действий власти Украины называют тот факт, что строительство судно финансировала лизинговая компания «ВЭБ-Лизинг», против которой Киев ввел санкции.

В Совете Федерации действия Киева назвали «игрой с огнем» и пообещали жесткие ответные меры, если судно не будет разрешено покинуть херсонский порт.

Арест Марии Бутиной

Бутину задержали в июле, обвинив ее в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. В суде она заявила о своей невиновности.

Судья постановил арестовать Бутину. До 17 августа ее содержали в тюрьме Вашингтона, а затем перевели в тюрьму Александрии близ столицы. Следующее заседание по делу должно состояться 10 сентября.

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