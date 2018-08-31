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09:11 (мск), источник: RTVi

В США опубликовали расшифровку разговоров Ельцина с Клинтоном о Путине

Библиотека 42-го президента США Билла Клинтона опубликовала ранее засекреченные документы, среди которых переговоры Клинтона с Борисом Ельциным о Владимире Путине.

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Источник: Reuters

Всего библиотека опубликовала почти 600 страниц переговоров Клинтона и первого российского президента. Среди них есть разговор Клинтона и Ельцина в сентябре 1999 года. Тогда, согласно расшифровкам, российский лидер рассказал, что выбрал своим преемником Владимира Путина.

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Ельцин называет Путина «сильным, тщательным и очень общительным». «Я уверен, вы увидите, что он высококвалифицированный партнер», — сказал российский президент.

В опубликованных документах также есть расшифровка переговоров Клинтона и Ельцина в ноябре 1999 года в Стамбуле. В конце этого разговора президент США спрашивает у Ельцина, кто выиграет предстоящие президентские выборы. Ельцин отвечает: «Конечно Путин. Он будет преемником Бориса Ельцина. Он демократ и знает Запад».

Ельцин говорит, что сделает все для победы Путина. «В рамках закона, конечно же», — добавляет Ельцин. Российский лидер также добавляет, что Путин продолжит демократическую и экономическую «линии Ельцина».

Борис Ельцин был президентом России в 1991-1999 годах. В декабре 1999 года он досрочно ушел в отставку, назначив врио президента тогдашнего премьер-министра Владимира Путина. Клинтон был 42-м президентом США и возглавлял страну два срока — в 1993-2001 годах.

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