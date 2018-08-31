Поклонская вспомнила о совести после речи Путина о пенсиях

«Выступление президента, которого еще совсем недавно все поддержали на выборах, четко раскрыло перспективы (законопроекта)», — написала Поклонская, уточнив, что она всегда поступала и будет поступать по совести.

«Примечательно, что после переворота 1917 года Россию всегда спасают простые люди, а губят те, кто уже давно положил глаз не только на ее природные богатства и ресурсы, но и на заокеанские острова и тихие налоговые гавани. О пенсиях им думать смешно и незачем. Именно поэтому так “патриотично” и под камеры они готовы отказаться от всех государственных льгот», — добавила Поклонская.