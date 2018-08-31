Подготовка ребенка к 1 сентября в России обойдется более чем в 20 тыс. рублей

Источник: РИА "Новости"

Как выяснили социологи, в среднем, расходы на подготовку ребенка к школе составляют 21 тыс. 135 рублей. При этом практически половина этой суммы, 10 тыс. 196 рублей, уходит на покупку школьной формы, необходимой сменной обуви и т. д.

Большинство опрошенных (63%) в последние пять лет тратили деньги на покупку школьной формы, при этом две трети (67%) респондентов согласны с тем, что одежду к школе нужно покупать из собственных средств.

Четверть всех расходов, в среднем, будет на приобретение письменных принадлежностей (2761 руб.) и школьного портфеля (2531 руб.).

На приобретение учебно-методических материалов потратят 2448 руб. Каждый второй (52%) участник опроса приобрел учебно-методические материалы за свой счет, однако лишь 17% считают, что покупка учебников и рабочих тетрадей должна ложиться на плечи родителей.

Родителям придется потратиться и на взносы по договоренности с администрацией школы и с другими родителями на школьные нужды. На это пойдет в среднем 1271 рубль. Четверть опрошенных (24%) оплачивали охрану школы в последние пять лет, при этом 13% респондентов считают, что эти траты должны быть оплачены из собственных средств. Родители по собственной инициативе в среднем отдают 1020 рублей. на добровольные спонсорские взносы.

Менее ощутимыми для кошелька будут траты на цветы и подарки учителям ко Дню знаний — 908 рублей.

Каждый второй (48%) опрошенный покупал подарки учителям в последние пять лет, между тем, треть респондентов (33%) считают, что эту статью расходов родители учащихся должны оплачивать за счет собственных средств.

«В начале 2000-х сбор средств на дополнительные расходы родители называли не иначе как “поборы”. С тех пор наши представления о коллективном финансировании расходов на дополнительное обучение и школьную жизнь довольно быстро эволюционировали», — комментирует результаты опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, которого цитирует пресс-служба социологического центра.