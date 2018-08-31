Володин назвал дату поступления поправок Путина в проект о пенсиях в ГД

Володин в пятницу проводит первое заседание рабочей группы Госдумы по совершенствованию пенсионного законодательства, где парламентарии совместно с представителями правительства, а также деловых и экспертных кругов обсуждают доработку правительственного законопроекта об изменении пенсионной системы.
«Мы договорились собраться 12 сентября для того, чтобы изучить, — возможно, к этому времени поступят предложения от президента уже как законодательная инициатива, — эти поправки, а также поправки, которые продолжают поступать в Государственную Думу», — сказал Володин.
В среду президент РФ Владимир Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.
При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.