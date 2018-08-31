Володин назвал дату поступления поправок Путина в проект о пенсиях в ГД

Источник: РИА Новости

Володин в пятницу проводит первое заседание рабочей группы Госдумы по совершенствованию пенсионного законодательства, где парламентарии совместно с представителями правительства, а также деловых и экспертных кругов обсуждают доработку правительственного законопроекта об изменении пенсионной системы.

«Мы договорились собраться 12 сентября для того, чтобы изучить, — возможно, к этому времени поступят предложения от президента уже как законодательная инициатива, — эти поправки, а также поправки, которые продолжают поступать в Государственную Думу», — сказал Володин.

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В среду президент РФ Владимир Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.