Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Располнел и изменились уши: что не так во внешности Медведева
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
8 полицейских из одного отдела стали родителями с разницей в несколько месяцев (фото)
Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов
СМИ: Александр Серов закрутил роман с экс-участницей «Дома 2»
Полгода на войне без охраныХолодный душ, простая еда, землетрясение в единственный выходной. На что похожа жизнь «врача без границ»
Подсчитано наследство Кобзона
Как россияне отреагировали на обращение Путина
Эвелина Бледанс прокомментировала драку на шоу Малахова
Петросян почтил память Кобзона шуткой из «Кривого зеркала»
Рудковская оказалась в центре скандала из-за смерти Кобзона - СМИ
Перед смертью Кобзон назвал преемника - СМИ
Песков отреагировал на рассекреченный разговор Ельцина о Путине
Песков ответил на слова об угрозе Путина Порошенко
Матвиенко потеряла мужа, с которым прожила больше 45 лет
СМИ: Кобзон умер - последние дни провел в больнице
Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов
В Москве назрел дефицит съемных квартир
Фоторепортажи
16В Италии обрушился автомобильный мост
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
14:33 (мск), источник: Интерфакс

Лукашенко напомнил правительству страны о недопустимости пьянства

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нескольких новых министров и анонсировал дальнейшие перестановки в кабмине. Он заявил, что одна из причин обновления правительства — пьянство.

Наверх
Источник: Reuters
Публично хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

«Я это говорю тем, кто в интернете и средствах массовой информации начинают страдать, стенать и выстраивать, как я часто говорю, некую конспирологию по поводу замены тех членов правительства и некоторых должностных лиц, которые произошли», — подчеркнул президент.

В пятницу 31 августа Лукашенко назначил Максима Ермоловича министром финансов, а Виктора Каранкевича — министром энергетики, сообщает госагентство БелТА.

Читайте также
«Похоже, действительно что-то назревает»

Также президент дал согласие на назначение Андрея Рыбакова председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии.

18 августа Лукашенко обновил правительство Белоруссии и назначил новым премьер-министром Сергея Румаса вместо Андрея Кобякова. Также назначены новый первый вице-премьер Александр Турчин, вице-премьеры Игорь Ляшенко, Владимир Кухарев и Игорь Петришенко, которые сменили Василия Матюшевского, Владимира Семашко, Анатолия Калинина и Василия Жарко соответственно. Также назначены новые министры экономики, промышленности, архитектуры и строительства, связи и информатизации и председатель Государственного военно-промышленного комитета.

Президент объяснил смену правительства Белоруссии стремлением избавиться от разногласий в проведении курса развития страны.

Читайте также:

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Сотни рыб сбросили в озеро из самолета. Зачем?
Песков ответил на вопрос об «угрозах» Путина в адрес Порошенко
Как выглядят «Врата ада» в Туркмении (фото)
На Юпитере обнаружили большие запасы воды
Россия призвала США не вступаться за подопечных в Азовском море
Спорт
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы Матчи второго по значимости еврокубкового соревнования стартуют 20 сентября
Hi-Tech
Когда появилась жизнь на Земле Ошиблись примерно на 100 миллионов лет.
Авто
Новый российский суперседан: круто или нет? Сегодня мы публикуем только те факты об Aurus Senat (бывший проект «Кортеж»), которых не знали ранее. А заодно выясняем, какой получилась машина, крутой или так себе
Кино
Эвелина Бледанс прокомментировала драку на шоу Малахова Артистка объяснила, почему набросилась на режиссера Елену Лебедеву во время съемок передачи «Прямой эфир»
Недвижимость
«Жить стало очень плохо»: откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
В Британии выбрали самые уродливые здания
Индукция или керамика? Плюсы и минусы разных видов электроплит
Два десятка ядовитых змей уползли из квартиры в Москве
Леди
5 видов кожаных курток — выбери свой Мы научим тебя разбираться в моделях кожаных курток, чтобы ты безошибочно смогла выбрать свой фасон с первого взгляда.
Дети
Внучка Иосифа Кобзона скорбит по деду Мишель Раппопорт рассказала, каким человеком был знаменитый певец
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь