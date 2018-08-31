Лукашенко напомнил правительству страны о недопустимости пьянства

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Публично хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично. Александр Лукашенко президент Белоруссии

«Я это говорю тем, кто в интернете и средствах массовой информации начинают страдать, стенать и выстраивать, как я часто говорю, некую конспирологию по поводу замены тех членов правительства и некоторых должностных лиц, которые произошли», — подчеркнул президент.

В пятницу 31 августа Лукашенко назначил Максима Ермоловича министром финансов, а Виктора Каранкевича — министром энергетики, сообщает госагентство БелТА.

Также президент дал согласие на назначение Андрея Рыбакова председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии.

18 августа Лукашенко обновил правительство Белоруссии и назначил новым премьер-министром Сергея Румаса вместо Андрея Кобякова. Также назначены новый первый вице-премьер Александр Турчин, вице-премьеры Игорь Ляшенко, Владимир Кухарев и Игорь Петришенко, которые сменили Василия Матюшевского, Владимира Семашко, Анатолия Калинина и Василия Жарко соответственно. Также назначены новые министры экономики, промышленности, архитектуры и строительства, связи и информатизации и председатель Государственного военно-промышленного комитета.

Президент объяснил смену правительства Белоруссии стремлением избавиться от разногласий в проведении курса развития страны.