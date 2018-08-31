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14:11 (мск), источник: Интерфакс

Песков заявил, что не слышал от Путина угроз «раздавить украинскую армию»

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не слышал в ходе переговоров «нормандской четверки» в 2015 году от Владимира Путина угроз «раздавить украинскую армию».

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«Я был практически на всех переговорах, я не слышал такой фразы», — сказал Песков, отвечая на вопрос, слышал ли он такую реплику от президента.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд опубликовал свои мемуары, в которых он рассказывает о переговорах «нормандской четверки» 2015 года. По словам журналистов, в книге содержится информация о том, что Путин угрожал «раздавить украинскую армию».

Песков отметил, что не читал мемуаров французского президента, поэтому не может комментировать выдержки из книги.

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«Нормандская четверка» — четырехсторонняя группа глав государств и руководителей МИД стран, которая занимается выработкой решения политической ситуации на Украине. Встречи «четверки» проходят с июня 2014 года.

Ранее сообщалось, что будущий саммит в «нормандском формате» с участием глав России, Украины, Франции и Германии может пройти в Париже. Временные параметры пока не определены.

«Договорились, что ее нужно хорошо подготовить, чтобы был какой-то реальный результат после ее проведения. Экспертам поручено продолжать работу по подготовке встречи. Даже не обозначили временные параметры, но сам вариант встречи обсуждался», — рассказал 20 августа помощник президента России Юрий Ушаков в интервью газете «Известия».

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