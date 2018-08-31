Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Матвиенко в трауре: мужа обнаружили мертвым
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
Ольга Бузова о детях: «Я хочу сына»
В Москве назрел дефицит съемных квартир
Комната юного принца Гарри оказалась украшена пикантными фото
Полгода на войне без охраныХолодный душ, простая еда, землетрясение в единственный выходной. На что похожа жизнь «врача без границ»
Жириновский прокомментировал смерть Иосифа Кобзона
Поклонская прокомментировала заявление Путина
Эвелина Бледанс прокомментировала драку на шоу Малахова
Петросян почтил память Кобзона шуткой из «Кривого зеркала»
Рудковская оказалась в центре скандала из-за смерти Кобзона - СМИ
Перед смертью Кобзон назвал преемника - СМИ
Лукашенко сделал перестановки в правительстве из-за пьянства
В Кремле ответили на сообщения об угрозе Путина
Матвиенко потеряла мужа, с которым прожила больше 45 лет
СМИ: Кобзон умер - последние дни провел в больнице
Отель на Мальдивах поставил шредер для уничтожения паспортов
В Москве назрел дефицит съемных квартир
Фоторепортажи
16В Италии обрушился автомобильный мост
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
14:53 (мск), источник: Интерфакс

Индексация страховой пенсии для неработающих пенсионеров продолжится 1 января 2019 года

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — При подготовке федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020—2021 гг. необходимо учесть готовящиеся изменения в пенсионной системе, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

Наверх
Источник: AP 2018

«При работе над бюджетом нужно учесть и будущие изменения в пенсионной системе», — сказал он на совещании о расходах нового федерального бюджета в части демографии, здравоохранения, образования, науки и социального обеспечения.

«Что касается пенсий, то с 1 января 2019 года мы продолжим индексировать страховые пенсии для неработающих пенсионеров, мы также будем индексировать зарплаты работникам бюджетной сферы», — добавил премьер.

Глава правительства отметил, что кабинету министров предстоит реализовать целый комплекс мер, о которых в среду говорил президент России Владимир Путин.

Инфографика
Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе

29 августа Путин обратился к гражданам в связи с намеченной пенсионной реформой и озвучил свои предложения по поводу ее смягчения. По его мнению, откладывать пенсионную реформу нельзя, а перенос ее сроков может привести к тяжелым экономическим и социальным последствиям. Как заявляется, в бюджете сегодня хватит средств на индексацию пенсий в ближайшие 7−10 лет, но потом средств хватать не будет.

Путин, в частности, предложил понизить предусмотренный законопроектом возраст выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет. При этом президент не стал предлагать изменить предусматриваемое законопроектом о пенсионной реформе повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет.

Внесенный правительством законопроект о пенсионный реформе уже принят Госдумой в первом чтении. Он предусматривает повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно. Реформу пенсионной системы планируется начать с 2019 года, полностью завершить — к 2034-му.

Ко второму чтению «Единая России» подготовила свои предложения по корректировке законопроекта. В частности, в партии предложили сохранить предоставление компенсаций по оплате услуг ЖКХ и проезда в транспорте при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а также обеспечить право на получение накопительной пенсии по ранее заключенным договорам.

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Сотни рыб сбросили в озеро из самолета. Зачем?
Песков ответил на вопрос об «угрозах» Путина в адрес Порошенко
Лукашенко пообещал перестановки в правительстве из-за пьянства
Как выглядят «Врата ада» в Туркмении (фото)
На Юпитере обнаружили большие запасы воды
Россия призвала США не вступаться за подопечных в Азовском море
Спорт
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы Матчи второго по значимости еврокубкового соревнования стартуют 20 сентября
Hi-Tech
Когда появилась жизнь на Земле Ошиблись примерно на 100 миллионов лет.
Авто
Новый российский суперседан: круто или нет? Сегодня мы публикуем только те факты об Aurus Senat (бывший проект «Кортеж»), которых не знали ранее. А заодно выясняем, какой получилась машина, крутой или так себе
Кино
Эвелина Бледанс прокомментировала драку на шоу Малахова Артистка объяснила, почему набросилась на режиссера Елену Лебедеву во время съемок передачи «Прямой эфир»
Недвижимость
В Британии выбрали самые уродливые здания
«Жить стало очень плохо»: откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
Россияне стали скупать жилье на Мальте и Кипре ради гражданства
IKEA откроет в Петербурге первый магазин малого формата
Леди
5 видов кожаных курток — выбери свой Мы научим тебя разбираться в моделях кожаных курток, чтобы ты безошибочно смогла выбрать свой фасон с первого взгляда.
Дети
Внучка Иосифа Кобзона скорбит по деду Мишель Раппопорт рассказала, каким человеком был знаменитый певец
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь