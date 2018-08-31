Кремль прокомментировал рассекречивание разговоров Ельцина и Клинтона

Источник: РИА "Новости"

«Нет, не согласовывали, консультаций не проводилось», — сказал Песков.

Он добавил, что существует практика рассекречивания подобных разговоров. «Они не всегда подлежат рассекречиванию, как правило, конечно, не рассекречиваются документы, которые касаются действующих политиков. Это общемировая практика», — сказал представитель Кремля.

В пятницу на сайте президентской библиотеки Билла Клинтона появились ранее не публиковавшиеся расшифровки разговоров бывшего президента США с Ельциным. В разговоре, состоявшемся 8 сентября 1999 г., Ельцин сообщил Клинтону, что выбрал своим преемником Путина, ставшего в августе того года председателем правительства России.