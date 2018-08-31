Путин, ядерный чемоданчик, коммунисты и женщины: что обсуждали Борис Ельцин и Билл Клинтон
Президентская библиотека имени Билла Клинтона опубликовала стенограммы бесед лидеров России и США с 1996 по 1999 год.
Президентская библиотека имени Билла Клинтона опубликовала стенограммы бесед лидеров России и США с 1996 по 1999 год.
Доступная на сайте Президентской библиотеки имени Билла Клинтона компиляция стенограмм телефонных разговоров и личных встреч
(21 апреля 1996 года, Кремль)
Борис Ельцин: «Я четко поставил задачу победить в первом туре. Так что я попросил бы вас заранее не принимать Зюганова».
Билл Клинтон: «Вам не стоит об этом беспокоиться. Мы потратили 50 лет, чтобы добиться другого результата».
Глава КПРФ Геннадий Зюганов занял на президентских выборах второе место, заручившись поддержкой чуть более 40% голосовавших. А под «другим результатом» президент США имел в виду незаинтересованность Вашингтона в том, чтобы Россию снова возглавил коммунист.
(8 мая 1996 года, телефонный разговор)
Борис Ельцин: «У меня есть еще один вопрос, Билл. Пожалуйста, поймите меня правильно. Билл, для моей избирательной кампании мне срочно нужно в долг для России $2,5 млрд».
Клинтон в ответ спросил, не помог ли России перенос сроков погашения ее долга Парижским клубом. Ельцин объяснил, что нет. Президент США пообещал «проверить», так ли это на самом деле.
(17 сентября 1996 года, телефонный разговор)
Борис Ельцин: «Спасибо, Билл. Я считаю что это было бы хорошей идеей, чтобы эксперты из США могли приехать для консультаций по операции».
Билл Клинтон: «Мы бы хотели вам с этим помочь… Весь мир хотел бы вам помочь».
(6 декабря 1996 года, телефонный разговор)
Борис Ельцин: «Ваши доктора хороши — отличные эксперты. Они многое сделали. Они были всегда на месте до, во время и после операции. Я никогда не забуду, что вы сделали для меня».
Президенту России успешно провели операцию на сердце 5 ноября 1996 года.
(21 марта 1997 года, Хельсинки)
Ельцин и Клинтон обсуждали американский «ядерный чемоданчик». Американцы его называют «мячом», поскольку он представляет из себя сумку, по форме напоминающую мяч для американского футбола.
Билл Клинтон: «Надеюсь, что никому из нас не придется играться с этими игрушками».
Борис Ельцин: «А я на самом деле принимал участие в учениях с российским «мячом». Они предполагали в том числе запуск боеголовки на Камчатский полуостров… Что если бы нам не нужно было держать палец над «кнопкой» все время? У нас есть достаточно других способов оставаться на связи друг с другом. Они всегда знают, как найти нас. Возможно, нам стоит договориться, что нам не нужно все время таскать с собой «чемоданчик».
Билл Клинтон: «Что ж, я подумаю об этом. Хотя, конечно, носим мы [не чемоданчик, а] коды и защищенные телефоны».
Борис Ельцин: «Да, и мы с тобой единственные лидеры, которым приходится это делать».
(15 апреля, 1997 года, Хельсинки)
Борис Ельцин: «Одна вещь очень важна: расширение не должно затрагивать бывшие страны СССР. Я не могу подписать
Билл Клинтон стал убеждать Ельцина, что такая формулировка не нужна. Подписанный 27 мая 1997 года Акт
(20 июня 1997 года, Денвер)
Билл Клинтон: «Хорошо выглядите».
Борис Ельцин: «Я бы предпочел, чтобы мне это говорили женщины».
По итогам саммита «Большой семерки» в Денвере началась трансформация G-7 в G-8. Участие России в «Большой восьмерке» было приостановлено в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.
(24 марта 1998 года, телефонный разговор)
Борис Ельцин: «Для меня это большое разочарование, Билл. Мы двигались навстречу друг другу так долго. Мы так много сделали. Я договорился с Госдумой по поводу СНВ-2, и 6 апреля она должна была его ратифицировать. Но теперь, при таких условиях, этому не бывать.
Легко разбрасываться бомбами. Другое дело — долгий политический поиск конструктивного решения ситуации. Но это единственно правильный подход. Если мы объединим силы, мы сможем заставить Милошевича (бывший президент Союзной Республики Югославии Слободан Милошевич — прим. ТАСС) изменить поведение. Их парламент уже предпринял необходимые шаги вчера.
Билл Клинтон: «Что ж, позволь мне сказать вот что. Я убежден, что мы не должны отказываться от дипломатии. После того, как…».
Борис Ельцин: «Конечно, мы будет разговаривать друг с другом. Но больше не будет такой мощной движущей силы, и такой дружбы, которая была между тами. Этому настал конец».
(17 мая 1998 года, Бирмингем)
Борис Ельцин: «Я вышел с медведем один на один. Это было захватывающе. Он находился всего в 20 метрах от меня. Надо уметь хорошо стрелять — прямо в сердце. (Имитирует медведя). Я люблю охотиться на уток, но не когда они просто сидят в воде. Настоящая проверка — когда они в воздухе. По сравнению с этим ратифицировать СНВ-2 — проще простого!
Знаешь, Билл, люди говорят, что мы теряем доверие друг к другу, что наше партнерство ходит по кругу. Пусть все знают, что между нами все хорошо. Учитывая ту политику, которую ты проводил по отношению к России последние пять лет, ты не можешь проиграть, и за оставшееся время президентства можешь выбить себе больше очков.
Что касается меня, то меня критикуют за то, что я слишком перед тобой склоняюсь. Меня все время называют называют западником.
Билл Клинтон: «Время все расставит по своим местам».
В оригинале Клинтон говорит «Time will bear you out», используя глагол, омонимичный слову «медведь».
(8 сентября 1999 года, телефонный разговор)
Борис Ельцин: «Несомненно, произойдут новые контакты и встречи между тобой и Владимиром Путиным, председателем нашего правительства — в Окленде, Новая Зеландия… Скоро, через несколько дней вы встретитесь с господином Путиным. Я хотел бы коротко рассказать тебе о нем, чтобы ты знал, что он за человек. У меня заняло много времени, чтобы подумать, кто мог бы стать президентом России в 2000 году. К сожалению, в то время я не мог найти подходящего кандидата.
В конечном итоге я встретил его [Путина], изучил его биографию, его интересы, его окружение и так далее. Я выяснил, что это твердый человек, который в курсе всего, что происходит под его контролем. Но также он тщательный и сильный, очень общительный. Он легко может наладить хорошие отношения и контакты с людьми, которые являются его партнерами. Я уверен, что вы увидите в нем очень высококвалифицированного партнера.
Я убежден, что его поддержат как кандидата в 2000 году. Мы работаем над этим.
Билл Клинтон: «Это очень хорошая новость. Хотел сказать, что до сих пор у нас были хорошие контакты с господином Путиным, и я с нетерпением жду нашей встречи в Окленде. После нее, мы будем поддерживать очень тесную связь. Спасибо за звонок, Борис».
(19 ноября 1999 года, Стамбул)
Билл Клинтон: «Кто выиграет выборы?».
Борис Ельцин: «Конечно, Путин. Он будет наследником Бориса Ельцина. Он демократ, и он знает Запад».
Билл Клинтон: «Он очень умен».
Борис Ельцин: «Он тверд. У него есть внутренний стержень. Он тверд внутри. И я сделаю все, чтобы он выиграл — в рамках закона, конечно. И он победит. Вы будете заниматься делами вместе. Он продолжит ельцинскую линию в области демократии и экономики, расширит российские контакты. У него есть энергия и ум, чтобы преуспеть».
Александр Мосесов, Артур Громов