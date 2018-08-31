Порошенко приедет в США проститься с сенатором Маккейном

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КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко примет участие в мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Администрации президента Украины.

«31 августа — 1 сентября 2018 года президент Украины Петр Порошенко посетит Соединенные Штаты Америки с частным визитом для участия в траурных мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном», — проинформировала пресс-служба.

В Администрации процитировали заявление Порошенко по этому поводу, в котором он отметил, что «от имени народа Украины и от себя лично намерен отдать последний долг выдающейся личности, большому другу Украины». Порошенко также добавил, что «его [сенатора] веру в украинский народ невозможно переоценить, как и вклад в сдерживание российского агрессора».

Ранее в пятницу стало известно о том, что на похоронах Маккеейна также будет присутствовать мэр Киева Виталий Кличко, который получил соответствующее приглашение от семьи сенатора и Сената США.