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15:54 (мск), источник: ТАСС

Порошенко приедет в США проститься с сенатором Маккейном

В своем официальном заявлении президент отметил, что собирается отдать последний долг другу Украины.

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Источник: Reuters

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко примет участие в мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Администрации президента Украины.

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«31 августа — 1 сентября 2018 года президент Украины Петр Порошенко посетит Соединенные Штаты Америки с частным визитом для участия в траурных мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном», — проинформировала пресс-служба.

В Администрации процитировали заявление Порошенко по этому поводу, в котором он отметил, что «от имени народа Украины и от себя лично намерен отдать последний долг выдающейся личности, большому другу Украины». Порошенко также добавил, что «его [сенатора] веру в украинский народ невозможно переоценить, как и вклад в сдерживание российского агрессора».

Ранее в пятницу стало известно о том, что на похоронах Маккеейна также будет присутствовать мэр Киева Виталий Кличко, который получил соответствующее приглашение от семьи сенатора и Сената США.

Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. Похороны сенатора пройдут второго сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе (штат Мэриленд), которую он окончил в 1958 году.

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