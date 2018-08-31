Рейтинг одобрения Путина показал максимальный рост за два месяца

Источник: AP 2018

По данным исследований за период с 20 по 26 августа, деятельность главы государства одобряют 66,1% россиян (минимальный уровень был в конце июня и составлял 62,5%).

Рейтинг одобрения деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева также немного вырос и составил 33,3%, что является максимальным показателем с июня текущего года.

Работу кабинета министров с одобрением воспринимают 39,3% респондентов, что на один процентный пункт выше максимального уровня последних двух месяцев.

По данным ВЦИОМ, список политиков с наибольшим рейтингом доверия остается прежним: Путин — 37,1%; Шойгу — 15,9%; Лавров — 13%; Жириновский — 10,4%; Медведев — 7,6%.

Электоральные рейтинги доверия партий, за исключением КПРФ, незначительно выросли: «Единой России» доверяют 36,6% (за период 13—19 августа — 36,1%) респондентов, ЛДПР — 6,4% (5,9%), «Справедливой России» — 11,6% (11,1%). Электоральный рейтинг коммунистов снизился — с 15,3% до 14,9%.